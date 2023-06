Kar met 30.000 liter water belandt in veld en tegen paal in Klerken

In de smalle Kerelsstraat in Klerken bij Houthulst was er woensdag heel wat verkeershinder door een opmerkelijk ongeval. Een kar gevuld met 30.000 liter water kantelde achter een tractor en deed een elektriciteitspaal afknakken. Het duurde uren vooraleer alles verwijderd kon worden.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend om 6.30 uur in de Kerelsstraat. Dat is een doodlopende en zeer smalle straat komende vanuit de Stokstraat. Er liggen enkele woningen maar voor het overige is de straat omgeven door landerijen. Een landbouwer reed er met zijn grote tractor in de straat en trok een volledig volgeladen waterkar voort, gevuld met 30.000 liter water. In de smalle straat is het moeilijk manoeuvreren en altijd opletten. De zachte berm en gracht ligt vlak naast de weg. Wellicht week de landbouwer slechts een fractie even uit waarna de waterkar in de zachte berm terecht kwam en kantelde. Het gevaarte kwam los van de tractor en kwam enkele meters verder in het maïsveld terecht. Daarbij belandde het eerst nog tegen een elektriciteitspaal die volledig afknakte. Gelukkig bleven de stroomkabels intact waardoor er geen panne ontstond.

Uren hinder

Door het ongeval was er wel uren hinder in de straat. De politie deed eerst de nodige vaststellingen waarna een andere tractor met een lege kar ter plaatse kwam om al het water over te pompen. Die klus nam al enkele uren in beslag. Daarna kwam een grote kraan ter plaatse om de waterkar uit het maïsveld te hijsen en terug op de weg te plaatsen. Ook de afknakte elektriciteitspaal moest nog van de straat gehaald worden en vervangen worden. Die klus nam Fluvius voor zijn rekening. Het is overigens de tweede keer in drie jaar tijd dat dezelfde paal kapotgereden wordt door een uitwijkmanoeuvre op de smalle weg. (JH)