Julie, die vijf jaar gelegen verongelukte, krijgt SAVE-bord op kruispunt in Oostende

Op 11 januari 2018 verloor de 21-jarige Julie Daivier, het leven bij een verkeersongeval toen ze het zebrapad met de fiets aan de hand overstak op de Gistelsesteenweg. Dag op dag vijf jaar later werd een SAVE-bord geplaatst door de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, met daarop Julies naam. “Hier heb ik lang op gewacht”, zegt vader Luc.

Het ongeval dat vijf jaar geleden gebeurde liet niemand in de stad en ver daarbuiten onberoerd. Op het bewuste kruispunt gebeurden al dikwijls ongevallen, maar het zwaarste ongeval gebeurde op 11 januari 2018, op een mistige avond.

Bestelwagen

Julie kwam met haar fiets van bij haar papa, die toen vlak om de hoek woonde. “Papa, ik heb al gegeten. Jouw eten zit in de oven”, had ze haar papa nog gestuurd voor ze zou vertrekken.

Het zouden meteen haar laatste woorden zijn, want enkele minuten later werd ze gegrepen door een bestelwagen op het zebrapad terwijl ze overstak met haar fiets aan de hand, vlak bij haar ouderlijk huis in de Kievitstraat.

0,83 promille

De bestuurder bleek later 0,83 promille alcohol in het bloed te hebben. Volgens de rechter had aanrijder K.V. zijn snelheid moeten matigen omdat het donker en mistig was. Hij kreeg drie maanden cel, 400 euro boete en drie maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel. K.V. ging echter in beroep en zag zijn rijverbod wegvallen.

Vader Luc heeft het tot op vandaag nog steeds erg moeilijk. “Ik denk dat ik voor elke ouder mag spreken die een kind verliest als ik zeg dat je zoiets geen plaats kan geven”, zegt Luc.

“Je bent gekwetst voor het leven. Ik ben sindsdien een ander mens geworden, dat geef ik toe” – vader Luc Daivier

“Je bent gekwetst voor het leven, dat is bij Julies mama Sandra niet anders. Mijn vader is 92 jaar en in goede gezondheid. Ik besef elke dag dat het zijn laatste kan zijn. Maar dat is iemand die een leven heeft gehad. Julie heeft die kans niet gekregen. Ik ben sindsdien een ander mens geworden, dat geef ik toe.”

Het kruispunt van de Gistelsesteenweg en de Oprit is vijf jaar na het ongeval nog steeds de plaats waar vrienden en familie jaarlijks bijeenkomen. Op de hoek liggen bloemen die herinneren aan het ongeval met loodzware gevolgen.

Er branden nog steeds kaarsen als dierbare herinnering aan al wie Julie liefhad. Sinds woensdag staat er echter ook een SAVE-bord van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en daar hebben vader Luc en mama Sandra lang op gewacht.

Agentschap Wegen en Verkeer

“Het probleem is dat zo’n bord er pas kan komen, een jaar nadat de uitspraak er is geweest voor de rechtbank”, vervolgt Luc. “Doordat de aanrijder in beroep ging, dateert de uitspraak voor het hof van beroep in Gent pas van november 2021.”

“Vorige week werd de voet al geplaatst door het Agentschap Wegen en Verkeer en woensdag werd het bord erop geplaatst. Ik hecht daar veel belang aan, want het zal bestuurders aanzetten tot nadenken. Dat is een boodschap die ik wil geven: denk na voor je het gaspedaal induwt en rijd defensief: het kan levens redden. Ik wil dat mensen daarbij gaan nadenken als ze haar naam lezen.”

Speciaal verhuisd

Luc is na het ongeval verhuisd omdat hij het moeilijk heeft om geconfronteerd te worden met de plaats waar zijn dochter het leven liet.

“Elke maand ga ik een bezoekje brengen aan haar gedenkplaats om de bloemetjes te veranderen of kaarsjes te branden. Ik doe echter nog steeds het blokje om, om de exacte plaats waar het gebeurd is te vermijden. Dat is ook de reden waarom ik verhuisd ben. Het verlies van Julie zal nooit slijten”, besluit Luc.