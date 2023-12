Jongetje van acht maanden lichtgewond bij verkeersongeval in Torhout

Een baby van acht maanden raakte zaterdagavond lichtgewond bij een verkeersongeval in Torhout. Het jongetje werd samen met de twee andere inzittenden in het voertuig naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond even voor 19 uur in de Roeselaarseweg in Torhout. Het kwam er net voor de Slingerstraat in de rijrichting van Lichtervelde tot een kop-staartaanrijding, waarbij een personenwagen bestuurd door een 59-jarige vrouw uit Torhout in haar Peugeot achteraan werd aangereden. Dat gebeurde door een Volkswagen Golf bestuurd door een 25-jarige man uit Leuven.

Baby van acht maanden

Meteen na het ongeval kwamen de medische hulpdiensten en ook een MUG-dienst ter plaatse. In de Peugeot zaten immers niet alleen de 59-jarige bestuurster, maar ook haar twee passagiers: een 28-jarige vrouw uit Torhout en een jongetje van acht maanden. Zij raakten allen lichtgewond en werden overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert in Torhout. Beide wagens waren niet meer rijvaardig en werden getakeld. Het ongeval leidde even tot verkeershinder. (JH)