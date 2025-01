Jongeren richten grote ravage aan nadat ze met hoge snelheid controle over stuur verliezen en op garage knallen

Oudejaarsnacht werd in de anders zo rustige Olmenlaan in Otegem grondig verstoord door enkele jongeren die met hoge snelheid met hun BMW door de straat reden. Daarbij verloor de chauffeur de controle over het stuur en knalde hij tegen een garage. De schade is vrij aanzienlijk.

Het was rond 22.30 uur dat het ongeval gebeurde. Buurvrouw Yvette Delanghe doet haar verhaal. “We zaten samen met mijn man en nog een vriendin oudejaarsavond te vieren. We waren net gourmet aan het eten toen we gierende banden hoorden en daarop een luide knal en alsof dat nog niet genoeg was vlogen ook enkele deuren in ons huis open”, vertelt ze.

Toen ze buiten een kijkje gingen nemen, zagen ze een echte ravage. “Een zware BMW was eerst door een voortuintje van een buur gereden, om dan met hoge snelheid tegen de garage van onze buurvrouw te pletter te slaan. In die garage stond een auto gestald die door de klap opschoof en zo de tussenmuur tussen de twee garages zwaar beschadigde. Gelukkig stond er in onze garage geen wagen. We merkten ook enkele jongeren op, die op straat wat rustig stonden te praten. Toen ik vroeg of men de politie had verwittigd, kreeg ik een negatief antwoord. Ik heb dan zelf de hulpdiensten gealarmeerd.”

Ook de brandweer snelde ter plaatse. Zij concentreerden zich vooral op het stuttingswerk van beide garages. Volgens officier Tom Dekeyser was de stabiliteit van de voorbouw weg en bestond de vrees dat het geheel zou instorten wanneer de auto getakeld werd. Door het stuttingswerk kon dit vermeden worden. Ook burgemeester Isabelle Degezelle kwam zich van de toestand vergewissen.

Als bij wonder vielen dus geen gewonden. “Men heeft wel de buurvrouw van de woning waartegen de BMW reed, afgevoerd in shock. Dat zij dat nog moet meemaken op 92-jarige leeftijd, vorige maand pas overleed haar man. Gelukkig lag ze al in bed maar ze was wel helemaal overstuur. Ook voor ons is het tegenslag. Woensdag en donderdag hebben we bezoek, we zullen nog moeten kijken hoe we dit gaan regelen.”