Jongen (17) lichtgewond na aanrijding op bromfiets in Ichtegem

Een 17-jarige jongen is lichtgewond geraakt nadat hij op zijn bromfiets een aanrijding had met een auto in Ichtegem.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagmiddag om 13.45 uur op de Torhoutbaan in Ichtegem. Het kwam er tot een aanrijding tussen een personenwagen, bestuurd door een 47-jarige man uit Zwevegem en de 17-jarige jongen uit Ichtegem op zijn bromfiets. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Korenstraat.

De bromfietser reed op het fietspad langs de Torhoutbaan in de richting van Oostende en werd aangereden door de personenwagen die ook langs de Torhoutbaan in de richting van Oostende reed maar de Korenstraat wou inrijden en hierbij de bromfietser niet had opgemerkt. De bromfietser werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert in Torhout. (JH)