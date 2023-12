Jongen (16) op fiets aangereden door vrouw onder invloed in Torhout

Een jongen van 16 jaar werd donderdagavond op zijn elektrische fiets aangereden in Torhout. Hij raakte gelukkig niet gewond.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagavond even na 19 uur in de Bruggestraat ter hoogte van de rotonde met de R34 in Torhout. Het kwam er tot een aanrijding tussen een personenwagen, bestuurd door een 54-jarige vrouw uit Kortemark, en een elektrische fiets, bestuurd door een 16-jarige jongen uit Zedelgem. Dat gebeurde toen de jongen met zijn fiets op het fietspad aan de rotonde reed.

Er was gelukkig enkel stoffelijke schade en er vielen geen gewonden. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Daaruit bleek dat de 54-jarige bestuurster onder invloed was van alcohol en en ademtest ‘alarm’ aflegde. Haar rijbewijs werd voor drie uur ingehouden. (JH)