Jongen (12) in levensgevaar na ongeval aan schoolpoort in Torhout

Bij een ongeval aan de Middenschool Sint-Rembert in Torhout heeft een twaalfjarige jongen uit de genoemde stad vrijdagochtend levensbedreigende verwondingen opgelopen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De jongen kwam in botsing met een wagen.

Het ongeval deed zich rond 8 uur voor in de buurt van de Middenschool Sint-Rembert in Torhout. In de Sint-Jozefstraat kwam het tot een aanrijding tussen een 12-jarige fietser en een wagen. De jongen, die in Torhout woont, liep bij het incident levensbedreigende verwondingen op. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare.

Het Brugse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het is voorlopig nog wachten op de eerste bevindingen van de expert. (JVM/Belga)