Jongen (12) even in levensgevaar nadat hij in Ichtegem aangereden werd door auto

Een twaalfjarige jongen raakte zondagmiddag levensgevaarlijk gewond toen hij op zijn fiets opgeschept werd nadat hij een hoofdweg overstak in Ichtegem. De jongen kwam op de weg terecht en moest dringend ter plaatse verzorgd worden. Daarna werd hij in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht maar intussen is dat levensgevaar geweken. De jongen droeg gelukkig een fietshelm, wat wellicht ergere verwondingen voorkwam.

Het ongeval gebeurde zondagmiddag even voor 15 uur op de Diksmuidebaan in Ichtegem. Dat is de N363 die vanuit Ichtegem doorloopt naar Diksmuide. De 12-jarige jongen woont in Kortemark en trok er zondagmiddag op uit voor een fietstochtje langs landelijke wegen. Hij wou vanuit de Bergstraat de hoofdweg Diksmuidebaan oversteken, daar waar geen oversteekplaats is, om vervolgens zijn weg in de Bergstraat op grondgebied Koekelare verder te zetten. Bij het oversteken werd hij echter aangereden door een 79-jarige man uit Torhout die richting Diksmuide reed.

Niet meer in levensgevaar

De 12-jarige jongen werd door de wagen opgeschept en kwam op het asfalt terecht. Zijn toestand was meteen ernstig. De jongen droeg gelukkig zijn fietshelm waarbij wellicht zwaardere verwondingen voorkomen werden. De hulpdiensten werden opgebeld waarna een ziekenwagen, de MUG-dienst en de politie ter plaatse snelden.

De jongen werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. © gf

Nadat hij een tijdlang ter plaatse verzorgd werd kon de jongen overgebracht worden naar het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare. Zijn toestand na het ongeval was levensbedreigend. Daarom werd het parket verwittigd die een verkeersdeskundige ter plaatse stuurde. Tijdens diens onderzoek werd de Diksmuidebaan volledig afgesloten tot 18.25 uur. Nadien kwam het nieuws dat de toestand van de jongen verbeterd was en hij buiten levensgevaar verkeerde. Na het ongeval werd de personenwagen getakeld. (JH)