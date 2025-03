Jongeman rijdt ‘s nachts in Leie, maar kan zelf uit wagen klauteren en vertrekt gewoon naar huis: brandweer zoekt auto, scheepsverkeer ligt stil

Ter hoogte van de Heuvelhoekstraat in Oeselgem is afgelopen nacht een jongeman met zijn wagen in de Leie gereden. Als bij wonder bleef hij ongedeerd en kon hij op tijd uit zijn voertuig klauteren. De auto bleef achter in de Leie en wordt momenteel gezocht door de brandweer. Het scheepsverkeer ligt stil.

Volgens zijn eigen verklaring bij de politie zou de jongeman rond 2 uur ’s nachts in het water beland zijn. Waar de Brugstraat en de Heuvelhoekstraat samen doodlopen bij de Leie, is een kleine doorgang die tot aan het water leidt. De jongeman zou per ongeluk deze onverharde weg in gereden zijn om enkele meters verder in de Leie terecht te komen.

De bestuurder slaagde er gelukkig in om op tijd uit zijn auto te klauteren. Er waren geen andere inzittenden. Opmerkelijk genoeg vertrok de man vervolgens gewoon naar huis. Pas de volgende ochtend deed hij aangifte bij de politie. De chauffeur zal later verhoord worden.

Zoektocht

Rond 7.15 uur werd de brandweer opgeroepen om zijn auto uit het water te halen. Gezien de verstreken tijd, bleek dit geen gemakkelijke opgave te zijn. Duikers kwamen ter plaatse op de plaats die de jongeman aanwees, maar van zijn auto was geen spoor meer. Op de brug iets verderop in Zulte stond enige tijd een brandweerwagen op uitkijk, maar de wagen zou afgedreven zijn richting Gottem en Deinze.

De brandweer zette een sonarboot in om de zoekactie verder te zetten. Intussen is de sluis in Ooigem afgesloten en is het scheepsverkeer gestremd. Het drijvende voertuig vormt mogelijk een gevaar voor de binnenvaart.