Jongeman richt ravage aan en vernielt auto’s en huis: “Hij liep eerst verward rond en liep nadien weg”

Een jongeman richtte woensdagavond veel schade aan bij een ongeval in Dikkebus (Ieper). Na een bocht knalde de man op de geparkeerde Peugeot van de 18-jarige Ajandro, waarop die wagen zich in de woning boorde van Ludwig en Carine. “Hij dwaalde eerst wat verward rond en zei plots: “Het is kapot zeker?”, waarop hij op de loop ging. De man kon door de politie gevat worden.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagavond rond 19 uur in de Ouderdomseweg in Dikkebus. Net na de bocht met de Steenakkerstraat verloor een jongeman in zijn Mercedes GLA de controle over het stuur. Hij knalde links van de weg op de geparkeerde Peugeot 208 van de 18-jarige Ajandro Debrabandere-Bril. Ondanks dat diens handrem opstond werd de wagen meters vooruit gekatapulteerd en tegen de garage van het huis van Ludwig Bulcke (58) en Carine Room (59) geslingerd. De wagen eindigde tegen een elektriciteitspaal.

Jongeman vlucht plots weg

Het koppel was op dat moment niet thuis. “We zaten in De Klijte, wat verderop, toen onze buurvrouw belde”, zegt het koppel. “We zouden beter meteen naar huis komen want er stond een auto in onze garage klonk het. Met een bang hartje reden we huiswaarts. Meteen zagen we de auto van onze buurjongen Ajandro tegen onze gevel staan. Wat verderop stond die Mercedes. Hij stond wat verward rond zijn auto te dralen.” Ludwig ging naar de jongeman toe maar die reageerde vreemd. “Het is allemaal kapot zeker?” vroeg hij. Toen ik bevestigde draaide hij zich om en zette het op een lopen. Nog voor de komst van de politie. Bizar allemaal.” De jongeman kon echter later alsnog gevat worden. Wat hem bezielde of overkwam is niet duidelijk.

Woning gestut

Het koppel sloeg aangeslagen hun woning gade. “De garage is volledig stuk en brokstukken zijn naar beneden gekomen”, zegt Ludwig. “Ook de poort is stuk. De zijgevel is zelfs volledig gescheurd tot aan de nok. Ook het binnenwerk is geraakt. Acht jaar geleden hebben we onze woning zelf gerenoveerd. Alles was nog als nieuw. Het nog zelf doen zal er nu niet meer bij zijn. De metselaar kwam al kijken en zei dat een heel deel afgebroken zal moeten worden. Wellicht zal dat pas na de winter zijn, helaas.” De brandweer kwam de woning stutten. “Dat was ook nodig”, zegt brandweerluitenant Filip Deramoudt. “Anders zou de zijgevel ook dreigen verzakken. Na het stutten hebben we de garage met houten platen dichtgemaakt.”

Auto vernield na 83 kilometer rijden

Wie het ongeval ook beteuterd gadesloeg was de 18-jarige Ajandro. Hij leert nog autorijden en zijn Peugeot 208 is volledig vernield. “En ik heb er amper 83 kilometer mee kunnen rijden”, zucht de tiener. “De pech blijft me echt wel achtervolgen. Dit is mijn derde auto terwijl ik leer rijden. De twee eerste waren al oud en gingen defect. Dit was de eerste deftige tweedehands en nu dit. Balen. Maar ik zal het maar positief bekijken zeker? Mijn rijlessen wil ik afleggen tegen de paasvakantie. Misschien heb ik alle pech tijdens mijn rijcarrière nu wel al gehad?” De brandweer en politie waren woensdagavond lange tijd in de weer met het ongeval. Daardoor was de Ouderdomseweg bijna drie uren lang versperd.