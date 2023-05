Jongeman lichtgewond na ongeval met wagen

In de Delaeystraat op het Hoogleedse gehucht Sint-Jozef gebeurde zondagochtend een zwaar ongeval. Een jongeman reed er met zijn wagen op een wegversmalling.

Het ongeval gebeurde iets voor 6 uur. Een jongeman reed met zijn wagen vanuit het centrum van Sint-Jozef richting Staden toen het ter hoogte van de wegversmalling bij het buiten rijden van het gehucht verkeerd liep. De jongeman reed tegen het betonnen middengedeelte van de wegversmalling. Daarbij sneuvelde een verkeersbord en een verlichtingspaal.

Rookontwikkeling

Het voertuig belandde uiteindelijk op de linkerrijstrook. De jongeman was volledig de controle over het stuur van zijn wagen kwijt. Het voertuig belandde uiteindelijk op zijn zijkant. De bestuurder geraakte bij het voorval lichtgewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare.

De brandweer van Staden werd opgeroepen omdat er na het voorval enige rookontwikkeling vanuit de wagen kwam. Uiteindelijk moest de brandweer niet blussen. Bij het ongeval waren er wel voertuigvloeistoffen op de Delaeystraat terecht gekomen. De brandweer reinigde dan ook het wegdek. Door het ongeval bleef een gedeelte van de verbindingsweg tussen Staden en Sint-Jozef een tijdlang afgesloten. Een takelaar moest ter plaatse komen om het zwaar beschadigde voertuig weg te takelen.