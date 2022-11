Jongeman die maand rijbewijs heeft vernielt zes wagens bij ongeval in Eernegem

Een 19-jarige jongeman die amper een maand zijn rijbewijs op zak heeft, zorgde bij een verkeersongeval in Eernegem (Ichtegem) voor heel wat brokken. Zes wagens liepen daarbij schade op.

Het verkeersongeval gebeurde zaterdagochtend rond 9.30 uur in de Stationsstraat in Eernegem. Een 19-jarige jongen die in de buurt woont en amper een maand beschikt over zijn rijbewijs reed er met zijn Citroën Xsara door de straat. Volgens enkele getuigen gebeurde dat doordat de jongen moest uitwijken voor een andere bestuurder die met ongepaste snelheid door de straat reed.

In ieder geval verloor hij om een ongekende reden de controle over zijn stuur. Hij knalde eerst rechts van de weg tegen een geparkeerde Audi aan. Die wagen vertoonde flinke schade in de flank en had twee kapotte wielen.

Na de klap werd de Citroën naar de overkant van de weg gekatapulteerd waar de wagen een boompje en twee palen vernielde. De auto kwam tot slot tot stilstand tegen een geparkeerde Peugeot Partner. Door de klap kwam de Peugeot echter nog in botsing tegen nog eens drie geparkeerde wagens. In totaal deelden dus zes wagens in de brokken. Zeker drie auto’s moesten getakeld worden waarbij de Citroën en de Peugeot wellicht helemaal vernield zijn. Er vielen gelukkig geen gewonden. De politie kwam langs voor de nodige vaststellingen. (JH)