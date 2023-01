Jongeman die Heleen en zoontje (4) aanreed, had geen rijbewijs: “Ik hoopte op excuses”

“Van de schade krijg je kippenvel: de voorkanten van beide wagens waren helemaal weg.” In de Ieperse politierechtbank werd maandag een ernstig ongeval behandeld van twee jaar eerder. Tijdens een inhaalmanoeuvre knalde een witte bestelwagen maandagavond 18 januari 2021 tegen de auto van Heleen Annoot op de Diksmuidseweg, vlak bij haar woning in de Ieperse deelgemeente Boezinge. De vrouw en haar vierjarig zoontje raakten ernstig gewond, maar kropen door het oog van de naald. Nu staan twee mannen terecht: de bestuurder van de bestelwagen voor roekeloos rijgedrag zonder rijbewijs, en zijn broer omdat hij hem de wagen toevertrouwde.

“Het was al donker toen de beklaagde met de bestelwagen een tractor inhaalde. Zonder zicht te hebben op verkeer uit de tegenovergestelde rijrichting, een zéér gevaarlijk manoeuvre”, stelde de openbare aanklager, die een strenge toepassing vroeg van de strafwet vorderde in de rechtszaal. “De bestuurder reed toen zonder rijbewijs en is intussen al tweemaal veroordeeld voor roekeloos rijgedrag zonder rijbewijs.”

Tijdens een inhaalmanoeuvre knalde een witte bestelwagen maandagavond 18 januari 2021 tegen de auto van Heleen Annoot op de Diksmuidseweg, vlakbij haar woning in de Ieperse deelgemeente Boezinge. © TP

Emotionele impact

“De klap was verschrikkelijk”, getuigde Heleen enkele dagen na het ongeval, vanop het ziekenhuisbed in haar woonkamer. “Nadat mijn rondtollende wagen tot stilstand kwam, smeet ik mezelf uit de wagen. Het is voorbij, dacht ik. Door die grote slag kreeg ik amper adem binnen. Er ging maar één iets door mijn hoofd: René uit de wagen halen en dan mag ik sterven.”

Haar zoontje, toen vier jaar, liep een schedelbreuk op en verschillende breuken in het rechterbeen. Heleen werd geopereerd voor een breuk onderaan de knie. Beiden maakten een wonderbaarlijk herstel door en waren een week na het ongeval thuis herenigd.

“René wordt heel goed opgevolgd, want tijdens het groeien kan het nog alle kanten op”, zegt Heleen nu. “We ervaren voorlopig geen fysieke hinder meer, maar de emotionele impact blijft. René is erg angstig bij fysieke dingen, die een beetje risico inhouden. Leren fietsen, durft hij niet, en zwemlessen zijn ook niet gelukt. Hij start binnenkort met hydrotherapie onder begeleiding van een kinesist. Ook ik ervaar nog steeds de shock. Zoals na een attractie in een pretpark, dan begon ik plots te huilen.”

De 35-jarige vrouw wou de pleidooien beslist bijwonen. “Ik kom niet voor een schadevergoeding, want het verzekeringswerk is bijna rond. Wel hoop ik in de rechtszaal excuses te krijgen van de bestuurder.” Die kwamen er niet, want de broers waren afwezig. Hun raadsman benadrukte de jonge leeftijd van de bestuurder. “Ondanks dat hij zelf in shock verkeerde, deed hij nog wat hij kon om de slachtoffers te helpen. Daarna is hij in een put gezakt. Hij heeft een diploma secundair onderwijs en is nu werkloos. Een ongewilde keuze. Ik pleit voor een werkstraf in het kader van zijn sociale reclassering. De tweede beklaagde wist niet dat zijn broer geen rijbewijs had. Voor hem vraag ik een milde toepassing van de strafwet, met zoveel mogelijk uitstel.”

Remmanoeuvre

De bestelwagen werd ook gelinkt aan een ongeval van Ieperling Felix Gheerardijn. Hij reed die avond enkele minuten voor het ongeval van Heleen op dezelfde gewestweg naar huis. Tijdens een remmanoeuvre bij Bikschote belandde zijn auto tegen een boom en hij brak zijn hand. “Ik vond sporen van witte lak op mijn koffer”, verklaarde de jonge twintiger enkele dagen na het ongeval. Zijn vermoeden: de witte bestelwagen reed hem aan, pleegde vluchtmisdrijf en belandde een kleine zeven km verder tegen de wagen van Heleen. Zijn advocate, die een schadevergoeding vroeg, probeerde dat vermoeden te staven met gegevens uit ‘de zwarte doos’ van de wagen, camerabeelden en het verslag van de verkeersdeskundige. “Een vervorming van de motorkap van de bestelwagen was niet toe te schrijven aan de wagen van Annoot, maar stemt overeen met de schade van mijn cliënt.”

De openbare aanklager volgde deze stelling. De verdediging en verzekeraar van de beklaagde bestuurder niet: “Dan zou hij meer dan 200 km per uur moeten gereden hebben tussen beide ongevallen”, klonk het. “Er waren geen getuigen van dat eerste ongeval en de bevindingen van de deskundige waren niet zo pertinent.”

Het vonnis wordt uitgesproken op 6 februari. (TP)