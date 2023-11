Jongeman (25) stabiel maar in kunstmatige coma na ongeval met tractor: “Hopen dat alles goed komt”

De toestand van de 25-jarige jongeman die zaterdagochtend levensgevaarlijk gewond raakte bij een zware klap tegen een tractor in Torhout is intussen stabiel. Dat zegt zijn papa. “Maar zijn toestand is nog steeds zorgwekkend. Hij wordt in kunstmatige coma gehouden en we hopen dat alles goed komt.”

Het zware verkeersongeval gebeurde zaterdagochtend om 8.25 uur in de Aartrijkestraat in Torhout. De 25-jarige M. reed er in zijn Jeep Renegade richting Aartrijke en bevond zich niet ver van zijn woning toen het ongeval gebeurde.

Het kwam er tot een bijzonder harde zijdelings/frontale botsing met een tractor die zich op het andere rijvak bevond. Volgens de verkeersdeskundige van het parket stond de tractor stil toen de twintiger om een nog steeds onduidelijke reden van zijn rijbaan afweek. De Jeep werd weggeslingerd tot tegen de traphal van een woning. De bevrijding voor de brandweer was erg complex. De auto moest met de lier van de brandweerwagen weggesleept worden om tot bij de jongeman te raken. Pas na een uur was hij bevrijd.

Kunstmatige coma

De twintiger kreeg ter plaatse nog de dringendste zorgen van de MUG-arts en werd daarna in kritieke toestand naar het AZ Delta in Rumbeke overgevlogen. Daar ligt M. nog steeds. Toen het ongeval gebeurde duurde het even voor de politie de ouders van M. konden inlichten want ze zaten op dat moment in het buitenland. Ze keerden uiteraard meteen terug om hun zoon bij te staan.

“De toestand van M. is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend”, zegt zijn papa. “De dokters zeggen dat het levensgevaar nog niet volledig geweken is en daarom wordt hij nog in een kunstmatige coma gehouden. Wanneer we mogen, zijn we bij hem op de intensieve zorgen. We hopen in ieder geval dat alles goed komt.”

Tractorbestuurder aangeslagen

Door het ongeval en de vaststellingen nadien was de Aartrijkestraat zaterdag uren afgesloten. Pas om 14.40 uur ging de rijbaan terug open. Het wegtakelen van de voertuigen waaronder de eveneens zwaar beschadigde tractor nam geruime tijd in beslag. Ook de brandweer moest nog heel wat brokstukken en oliën opruimen. De 66-jarige bestuurder van de tractor was na het ongeval flink aangeslagen. (JH)