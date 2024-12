Jongeman (20) valt in slaap en botst tegen geparkeerde wagen: “Auto werd zes meter weggeslingerd”

Een 20-jarige jongeman, die zondagnacht in slaap viel in zijn wagen, richtte onbewust een ravage aan in Koekelare. De jongeman ging met zijn wagen van de weg af, reed door een voortuin en oprit en ramde daar een elektrische MG die aan het opladen was. “Onze auto werd liefst zes meter verder gekatapulteerd tot in onze voortuin”, zeggen de eigenaars. Beide auto’s zijn volledig vernield.

Het ongeval gebeurde zondagnacht rond 23.30 uur in de Zuidstraat in Koekelare. Het ging om een 20-jarige jongeman die in dezelfde gemeente woont en richting het centrum reed. In zijn Seat Ibiza ging hij na een flauwe knik in de weg van de baan af. Aan de sporen is duidelijk te zien hoe hij daarna in een rechte lijn door de voortuin van een woning reed, vlak naast een haag en vervolgens een verankerde paal uit de grond reed. Daarna denderde hij in zijn auto over een grote oprit en ramde de elektrische MG ZS ev van het gezin dat er woont. De schade is groot.

Volledig in shock

“Een van onze kinderen slaapt aan de voorzijde van ons huis en werd wakker door het kabaal”, zeggen de eigenaars. “Toen we buiten gingen kijken, merkten we de ravage op. Onze MG was op dat moment aan het opladen, maar werd uit de lader getrokken en eindigde liefst zes meter verder in onze voortuin, vlak naast de boom. We zagen ook snel die jongen staan en liepen naar hem toe om te kijken of we konden helpen. Maar hij was volledig in shock en stond te schudden en beven. Hij kon zelfs niets zeggen. Blijkbaar had hij wel nog zijn ouders kunnen bellen en inlichten want ook zij stonden hier snel. Ze hebben zich geëxcuseerd en wisselden gegevens uit. Het is natuurlijk niet leuk, maar we nemen die jongen op zich niets kwalijk.”

De politie Polder bevestigt dat er geen verzwarende omstandigheden bij het ongeval waren. Omwille van zijn shock werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee auto’s perte totale

Voor het gezin is de schade natuurlijk groot. De Seat Ibiza van de jongeman is vernield, maar ook de MG van het gezin is perte totale. “De auto is drie jaar oud en had nog niet veel kilometers op de teller. Dit is natuurlijk flink balen. Daarnaast weten we niet of er schade is aan de laadpaal, doordat de stekker er met bruut geweld werd uitgetrokken. De kast zelf lag ook op de grond. Ook onze omheining en oprit vertoont schade, net als een stuk van onze voortuin en de vernielde verankerde paal. Allemaal dingen die te herstellen zijn. Het is al goed dat die jongen ongedeerd bleef, gelet op de zware impact had dat wel anders kunnen aflopen.” (JH)