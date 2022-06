Jongeman (20) riskeert 12 maanden cel na extreme verkeersagressie in Diksmuide: “Afschuwelijke kamikazerit”

Een 20-jarige jongeman uit Diksmuide riskeert 12 maanden effectieve celstraf nadat hij ’s nachts in april een doodsbang koppel kilometerslang achtervolgde, de weg afsneed en zelfs aanreed. J.A. was hen even voordien aan 175 kilometer per uur gepasseerd, links van een vluchtheuvel. Dat blijkt uit zijn eigen dashcambeelden. Het koppel schrok en stak even de grootlichten aan. Daarop achtervolgde J.A. hen. “Een afschuwelijke kamikazerit. Wat bezielde je toch?” sprak de procureur.

Sinds de feiten even na middernacht op 15 april in Diksmuide zit de 20-jarige J.A. in de gevangenis. Hij werd na de dollemansrit aangehouden voor poging tot doodslag, maar nu staat hij enkel terecht voor kwaadwillige belemmering van het verkeer. Er werd 12 maanden effectieve celstraf geëist. Maar: het verhaal krijgt wellicht nog een peperduur staartje in de politierechtbank waar J.A. zijn rijbewijs riskeert.

Trillen op benen

Die nacht reed een koppel veertigers op de Oostendestraat in hun Peugeot rustig naar huis. Ter hoogte van het voetbalveld in Keiem werden ze plots ingehaald door J.A. in zijn Seat. Die reed liefst 175 kilometer per uur waar 70 mag, dat bleek later uit zijn eigen dashcambeelden. Hij haalde links van de vluchtheuvel in. “Ze waren zo verbouwereerd dat de man in een reflex even flitste met zijn grootlichten”, sprak de advocaat van het koppel.

“Het was een rit uit de hel voor hen, ze werden de stuipen op het lijf gejaagd”

“Dat was blijkbaar niet naar de zin van J.A., die toen al een flink stuk verder was. Wat volgde was een rit uit de hel voor hen. Ze werden de stuipen op het lijf gejaagd. J.A. remde meermaals en trok weer op. Hij kwam naast hen rijden, haalde hen weer in en remde weer. Doodsbang draaide het koppel terug naar de andere richting, maar J.A. deed tweemaal hetzelfde. Het ging kilometerslang door, tot hij hen uiteindelijk ook aanreed. Het koppel is nog steeds doodsbang. Van de stress konden ze 14 dagen niet werken. Beseft hij wel wat hij hen heeft aangericht?” Het koppel vroeg een schadevergoeding van elk 1.500 euro.

Afschuwelijke kamikazerit

Een uur na de rit werd J.A. al opgepakt door de politie. Hij bleek licht onder invloed van alcohol te zijn. Sindsdien zit hij in de cel. De procureur kon zijn afgrijzen voor de gebeurtenis niet onder stoelen of banken steken. “Het was gewoon een afschuwelijke kamikazerit. Wij weten niet wat die man op dat moment bezield heeft. We konden de poging doodslag niet bewijzen en houden het nu bij de kwaadwillige belemmering van het verkeer. Ik vraag een effectieve celstraf van 12 maanden.”

“Nog dit: het blijkt dat u vaker dergelijk rijgedrag vertoont. Vroeg of laat loopt dit slecht af, hopelijk niet voor een ander dan.” Ook de rechter noemde de feiten ‘huiveringwekkend’.

Gefrustreerd door verloren armband

De advocaat van J.A. en de jongeman zelf konden enkel het hoofd buigen. “Ik heb oprecht spijt van wat ik deed”, sprak J.A. “Op dat moment stond ik er niet bij stil dat alles zo erg was. Dat zag ik later pas op mijn dashcambeelden. Normaal ben ik eerder een rustig persoon. Die avond was ik op de terugweg van een etentje met mijn vriendin en merkte ik plots op dat ik mijn armband kwijt was. Die was dierbaar voor me want de as van mijn overleden hond zat er in. Daardoor kregen we discussie en raakte ik gefrustreerd, maar het had nooit tot dit mogen leiden.”

Fikse staart

De rechter doet in deze zaak uitspraak op 8 juli. Maar de kous is daarmee voor J.A. absoluut niet af. Er wacht hem een fikse staart in de politierechtbank. De man had nog geen twee jaar zijn rijbewijs en geldt als een jonge bestuurder. Hij riskeert voor de talloze overtredingen zijn rijbewijs opnieuw te moeten behalen, naast een zware geldboete en fiks rijverbod.

In de politierechtbank zal hij zich voor meerdere feiten moeten verantwoorden. De bewijzen leverde J.A. alweer zelf. Op zijn dashcam werden immers beelden gevonden als hij door 117 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurt en bovenal: wanneer hij ’s nachts op de E40 aan 165 kilometer per uur een vrachtwagen inhaalt op de pechstrook. Wordt dus vervolgd. (JH)