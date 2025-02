Jongeman (19) zwaargewond na klap tegen boom: brandweer moet auto openknippen

Een 19-jarige jongeman is maandagavond zwaargewond geraakt toen hij met zijn Volkswagen Golf zwaar op een boom botste in Lampernisse, bij Diksmuide. De jongeman zat gekneld in zijn wagen en moest door de brandweer voorzichtig bevrijd worden. “Omdat zijn toestand volgens de MUG-arts stabiel was namen we onze tijd om de auto open te knippen, zodat het slachtoffer zo voorzichtig mogelijk bevrijd kon worden”, zegt brandweerkapitein John Debraeve.

Het verkeersongeval gebeurde maandagavond om 17.25 uur op de Alveringemstraat in Lampernisse, een lange bochtige weg tussen Alveringem en Oudekapelle, bij Diksmuide. Een 19-jarige jongeman uit Diksmuide kwam in zijn Volkswagen Golf net uit een bocht gereden toen hij de controle over het stuur verloor. De auto kwam met een ruk links van de weg terecht, scheerde daar vlak naast een eerste boom en raakte een paaltje. Vervolgens kwam de stuurloze auto in de zachte berm terecht, werd daar deels omhoog gekatapulteerd en kwam vijftig meter verder tot stilstand tegen een boom. Vermoedelijk is het ongeval te wijten aan een combinatie van onaangepaste snelheid en een wegdek dat door opkomend rijm en strooizout wat glad lag. De impact op de bestuurderszijde van de auto was bijzonder zwaar. De jongeman bleef wel bij bewustzijn. Na het ongeval snelden een MUG-arts, ziekenwagen, de brandweer van Lo-Reninge en politiezone Polder ter plaatse.

Auto opengeknipt

“Het slachtoffer kreeg onmiddellijk de eerste zorgen van de MUG-arts die ons vertelde dat zijn toestand stabiel was”, zegt brandweerkapitein John Debraeve van post Lo-Reninge. “Daardoor konden wij een stabiele bevrijding uitvoeren. Dat wil zeggen dat we meer onze tijd nemen om het slachtoffer zo voorzichtig mogelijk te bevrijden omdat er vermoedens waren van breuken of andere letsels. De auto was terug de baan op gekatapulteerd maar de bestuurderszijde van de auto was behoorlijk dicht geplooid. Die plooiden we eerst terug open waarna we het dak en het stuur hebben afgeknipt om het slachtoffer zo recht mogelijk te kunnen evacueren.” Daarna werd de jongeman met zware verwondingen maar op het eerste gezicht niet in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Alveringemstraat lange tijd afgesloten. (JH)