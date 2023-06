Jongeman (19) mild gestraft na dodelijke aanrijding van advocaat: “Onvoorzichtigheid door gebrek aan ervaring”

Een 19-jarige jongeman is door de politierechter in Veurne mild gestraft nadat hij een dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij de Kortrijkse advocaat Steven Vancolen (47) het leven liet. Z.B. lette niet goed op toen hij een weg overstak en verleende geen voorrang. Hij had amper enkele maanden zijn rijbewijs. Hij kreeg drie maanden cel en 4.000 euro boete, beiden met uitstel, en zes maanden rijverbod, waarvan vijf met uitstel. “Het ongeval was wellicht te wijten aan onvoorzichtigheid door een gebrek aan ervaring”, motiveerde de rechter.

Het dodelijke ongeval gebeurde exact een jaar geleden, op zondagavond 26 juni rond 22.15 uur op de N8 in Hoogstade (Alveringem). Z.B. (19) die in de buurt woont, wou toen met zijn wagen de N8 dwarsen vanuit de ondergeschikte Bellestraat. Hij lette echter niet goed op bij het oversteken en reed zo de Kortrijkse fiscaal advocaat Steven Vancolen (47) aan. Die was op zijn zware scooter onderweg naar huis na een dagje aan zee. De advocaat maakte geen schijn van kans en botste zwaar in de flank van de wagen. Hij overleed ter plaatse en liet een vrouw en twee tienerkinderen na. De man was sinds 2000 verbonden aan de balie van West-Vlaanderen en werkte bij Imposto advocaten. Daar en bij zijn familie was de verslagenheid groot.

Gebrek aan ervaring

Ook de jonge Z.B. was erg aangedaan na het ongeval. Hij had amper enkele maanden zijn rijbewijs en valt nog onder de categorie ‘jonge bestuurder’, wat bij het ongeval een verzwarende omstandigheid is. “Z.B. verklaarde op de zitting dat hij het slachtoffer echt niet gezien had”, motiveerde de politierechter. “Hij verontschuldigde zich bij de nabestaanden. Zijn zicht was bij het dwarsen van de weg misschien heel kortstondig beperkt door een reclamebord maar hij had het slachtoffer moeten zien. Wellicht ligt jeugdige overmoed en een gebrek aan ervaring aan de oorzaak van het feit dat hij onvoorzichtig is geweest. Niettemin moet hij beseffen dat nonchalance in het verkeer noodlottige gevolgen kan hebben.” Op de zitting vroeg de rechter al dat Z.B. deze ervaring meeneemt voor de rest van zijn carrière. De jongeman was erg emotioneel na de zitting

Celstraf en boete met uitstel

Bij de strafmaat hield de rechter rekening met de zware gevolgen maar ook met de jonge leeftijd van Z.B. Hij kreeg drie maanden cel en 4.000 euro geldboete, maar beiden met uitstel. Daarnaast kreeg hij ook een rijverbod van zes maanden, waarvan vijf met uitstel. Vooraleer hij zijn rijbewijs terugkrijgt moet hij wel slagen in een theoretisch en praktisch examen en een medische en psychologische proef ondergaan. (JH)