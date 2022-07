Jongedame rijdt zware bloembak aan flarden in Houthulst

De brandweer van Houthulst moest woensdagochtend hun beste veegborstels bovenhalen om de Kerkstraat in Houthulst terug proper te krijgen. Na een verstrooidheid raakte een jonge vrouw met haar auto van de weg af en reed een zware bloembak aan flarden.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 7 uur toen de vrouw komende van de Markt richting Klerkenstraat reed. Wat er precies gebeurde is onduidelijk.

“Het gaat om een 24-jarige jongedame uit Kortemark die wellicht even verstrooid was of een verkeerd manoeuvre maakte”, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder.

“In ieder geval kwam ze naast de weg terecht waar zware bloembakken staan die het fietspad afschermen. Een van die zware bloembakken werd aan flarden gereden waarna de straat bezaaid lag met aarde. De vrouw legde een negatieve ademtest af en raakte ook niet gewond.”

Er was wel schade aan haar wagen maar die moest niet getakeld worden. De brandweer was er een tijdlang in de weer om alle aarde van de weg en het voetpad weg te vegen en wat overbleef van de bloembak op te ruimen.

(JH)