Jonge vrouw loopt snijwonden op na aanrijding op bromfiets in Jonkershove

Een jonge vrouw raakte woensdagmiddag gewond na een verkeersongeval waarbij ze op haar bromfiets werd aangereden in Jonkershove. De vrouw werd met verschillende snijwonden en een hersenschudding opgenomen in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag rond 16.30 uur op het kruispunt van de Merkemstraat met de Monseigneur Schottestraat en de Steenbeekstraat in Jonkershove bij Houthulst.

“Het ging om een botsing tussen een personenwagen en een bromfietsster”, zegt commissaris Geert Provoost van zone Polder. “Het ongeval gebeurde toen de automobiliste rechtsaf wilde slaan en de bromfiets zich op dat moment als het ware in de dode hoek van de wagen bevond en niet opgemerkt werd. De jonge bromfietsster, een dame van begin de 20 uit Houthulst, kwam ten val. Ze werd met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.”

Drukker verkeer

De jongedame liep bij het ongeval diverse snijwonden op, vooral aan de benen. Daarnaast had ze ook een hersenschudding en pijn aan de ribben. Ze mocht het ziekenhuis intussen verlaten. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie regelde er een tijdlang het verkeer tijdens de interventie. Volgens buurtbewoners is het de laatste weken veel drukker op die plaats en in Jonkershove zelf en komt het extra verkeer er door de wegenwerken op de Iepersteenweg tussen Merkem en Woumen. Daar wordt de weg volledig vernieuwd over een bepaald traject. Het verkeer moet onder meer via de Merkemstraat omrijden en dat zorgt voor meer drukte. (JH)