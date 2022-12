Jonge vrouw ernstig gewond na ongeval op grens tussen Tielt en Oostrozebeke

Een jonge vrouw is zondag ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Wakkensteenweg. Ze reed in de richting van Tielt.

Net op de grens tussen Tielt en Oostrozebeke verloor ze rond 16.45 uur de controle over het stuur. In een flauwe bocht net voorbij het Total tankstation ging ze van de weg af, miste op een haar na een boom en belandde in de gracht.

Voertuig open knippen

De klap was erg hevig en de jongedame zat gekneld in haar Mini Cooper. De brandweer was bijna drie kwartier in de weer om het voertuig open te knippen en de vrouw voorzichtig langs de koffer te bevrijden. Een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk, er waren geen andere voertuigen bij betrokken. (JF)