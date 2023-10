Jonge vrouw (23) in levensgevaar na ongeval met vuilniswagen in Waregem

Woensdagmorgen vond een zwaar verkeersongeval plaats op de hoek van de Processiestraat en de Vennestraat in Waregem. Een voetganger kwam er onder een vuilniswagen terecht. De vrouw (23) werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd.

Volgens buurtbewoners gebeurde het dodehoekongeval tussen 7.30 en 8 uur. “We hoorden plots een akelig geluid gevolgd door luid geschreeuw”, vertelt een buur. “Plots werd het stil. We snelden naar buiten en zagen een jonge vrouw onder de wielen van een vuilniswagen liggen. Enkele omstaanders trokken ze weg en nadien begon ik samen met een andere persoon aan de reanimatie terwijl mijn man de hulpdiensten contacteerde.”

De vuilniswagen reed in achteruit op het kruispunt terwijl medewerkers het verkeer tegenhielden. Maar op de exacte oorzaak van het ongeval is het nog even wachten. De medewerkers en de chauffeur van de ophaaldienst verkeren in shock. “Er passeerde iemand die als verpleegster op de spoeddienst werkt, zij nam vrij snel de reanimatie over tot de hulpdiensten ter plaatse waren”, gaat de buur verder.

Kritiek

Die schermden de site snel af voor de vele omstaanders. “Het was bijzonder om te zien hoe snel en goed de verschillende diensten samenwerken, ze hebben heel snel gehandeld.” De vrouw werd nadien in kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Groeninge in Kortrijk.

Andere buren vertellen over de gekke taferelen die zich tijdens spitsuren op het kruispunt afspelen. “Hier geldt een voorrang van rechts. Maar fietsers, wandelaars en autobestuurders negeren die regels soms om snel op school of ergens anders te geraken. Dat levert vaak gevaarlijke situaties op.”

De oorzaak van dit ongeval is nog niet gekend. Later meer info.