Jonge tractorchauffeur vraagt verkeerscursus voor dodelijke aanrijding met motorrijder in Avekapelle

In de politierechtbank van Veurne werd het dodelijk ongeval behandeld waarbij motorrijder Jan Sengers (60) uit Koksijde in het voorjaar het leven liet na een botsing met een tractor. Zoon Robbe (18) volgde als enige van de nabestaanden het proces, vlak voor hij naar zijn kot in Gent afreisde. “Het was heel moeilijk, maar ik wou hier zijn voor papa”, zegt Robbe.

Het tragische verkeersongeval gebeurde zaterdagnamiddag 23 april op de s’ Heerwillems in Avekapelle bij Veurne. De 21-jarige tractorchauffeur M. wou er met een grote tractor met kar een erf opdraaien. Tijdens dat manoeuvre botste motorrijder Jan Sengers (60) uit Koksijde met zijn motor op de dissel van de tractor. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar voor Jan kon geen hulp meer baten. De man werd geboren in Breda, maar woonde sinds 16 jaar in Koksijde. De levensgenieter stond aan de vooravond van zijn pensioen en genoot van zijn motorritjes.

Fataal noodlot

De 21-jarige tractorchauffeur M. werd gedagvaard. “Wegens onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg bij het manoeuvre”, sprak de procureur. “Het gaat om een tragisch ongeval. De man had nog geen twee jaar zijn rijbewijs, maar dat is een bijkomstigheid. Ik vraag de toepassing van de strafwet.”

De advocaten van M. vroegen om mildheid. “Dit was het fatale noodlot”, zeiden ze. “M. maakte dit manoeuvre al talloze keren. Hij keek steeds achterom en naar het tegemoetkomend verkeer. Net toen hij in het midden van de rijbaan was gebeurde het ongeval. Dit was brute pech. M. heeft vele slapeloze nachten en veel medelijden met de nabestaanden. We vragen hem een alternatieve straf op te leggen zoals een verkeerscursus.” Ook M. nam het woord. “Ik kan moeilijk praten over het ongeval, maar wil dat bij de verkeerscursus proberen. Ik heb veel spijt voor hen”, snikte de jongeman.

Steun aan papa

Zoon Robbe wou voor zijn papa aanwezig zijn in de rechtbank van Veurne. © JH

Er zijn geen burgerlijke partijen, maar zoon Robbe (18) kwam samen met slachtofferhulp luisteren. Dat gebeurde vlak voor hij naar zijn kot in Gent zou vertrekken waar hij aan de universiteit kunstwetenschappen studeert. “Mijn mama heeft het veel te moeilijk om te komen”, zegt Robbe.

“Maar ik wou hier echt zijn, voor papa. Alhoewel het ook voor mij heel moeilijk was, ik voelde me zelfs slecht. We zitten nog volop in ons rouwproces. Als ik op kot zit, is mama soms alleen. Om wat extra gezelschap te hebben, haalden we een kat in huis. Het zijn kleine dingen waar we ons aan op trekken. Ik hoorde dat die andere jongen nog zijn spijt betuigde. We weten dat hij dit ook nooit gewild heeft.” De politierechter doet uitspraak op 21 november. (JH)