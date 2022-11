Jonge tractorchauffeur krijgt enkel verkeerscursus na dodelijk ongeval in Veurne, maar nabestaanden tevreden: “Belangrijkste is dat hij iets leert”

Enkel het volgen van een verkeerscursus en het naleven van enkele voorwaarden. Die zeer milde straf krijgt een 21-jarige tractorchauffeur nadat hij door een onvoorzichtig manoeuvre in april de dood veroorzaakte van de 60-jarige motorrijder Jan Sengers uit Koksijde. Opvallend: die mildheid had de procureur gevraagd, maar ook de nabestaanden kunnen daarmee leven. “Het belangrijkste is dat die jongen spijt had en hieruit iets kan leren”, zegt zoon Robbe Sengers (18).

Het tragische verkeersongeval gebeurde zaterdagnamiddag 23 april op de s’ Heerwillems in Avekapelle bij Veurne. De 21-jarige tractorchauffeur M. wou er met een grote tractor met kar een erf opdraaien. Tijdens dat manoeuvre botste motorrijder Jan Sengers (60) uit Koksijde met zijn motor op de dissel van de tractor. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar voor Jan kon geen hulp meer baten. De man werd geboren in Breda, maar woonde sinds 16 jaar in Koksijde. De levensgenieter stond aan de vooravond van zijn pensioen en genoot van zijn motorritjes.

Verkeerscursus

De 21-jarige tractorchauffeur M. stond terecht wegens onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg toen hij het manoeuvre maakte. Zowel de procureur als zijn advocaat hadden aangedrongen op mildheid. “Het ongeval was erg tragisch en het gaat om een lichte fout in hoofde van de jonge bestuurder”, sprak de procureur.

De advocaat van M. vroeg meteen om de verkeerscursus. “Dit was het fatale noodlot”, zeiden ze. “M. maakte dit manoeuvre al talloze keren. Hij keek steeds achterom en naar het tegemoetkomend verkeer. Net toen hij in het midden van de rijbaan was gebeurde het ongeval. Dit was brute pech. M. heeft vele slapeloze nachten en veel medelijden met de nabestaanden. We vragen hem een alternatieve straf op te leggen zoals een verkeerscursus.”

De rechter legde M. uiteindelijk die verkeerscursus van 20 uren op. Die moet hij volgen bij het Vias Institute, het vroegere Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. De jongeman zal er onder andere in een praatgroep zijn ervaringen moeten delen.

Leren uit fouten

Het gaat om een erg milde straf in dit soort van zaken, maar iedereen is het erover eens dat het ook de juiste straf is. Ook de nabestaanden. Zij stelden zich geen burgerlijke partij, maar zoon Robbe (18) kwam toch het proces volgen. “Een zware straf hebben wij nooit gewild”, zegt Robbe. “Het belangrijkste is dat die jongen leert uit zijn fouten en daar is de verkeerscursus geschikt voor hoorden we. We weten ook dat hij dit nooit gewild heeft en op het proces heeft hij zijn spijt geuit. Wij concentreren ons vooral op ons rouwproces want daar zitten we nog volop in. We missen papa nog elke dag en dat is ook de reden waarom ik het proces wou volgen. Ik deed het voor papa, voor hem, die we nooit zullen vergeten.” (JH)