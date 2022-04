Jonge motorrijder zwaargewond nadat hij tegen ploeg achter tractor knalt

Een motorrijder uit Alveringem, een twintiger, raakte gisterenavond zwaargewond nadat hij zwaar in botsing kwam met een tractor in Leisele bij Alveringem. Hij botste tegen een ploeg die achter de tractor hing. De weg was er anderhalf uur lang afgesloten.

De hulpdiensten kregen maandagavond om 19.10 uur melding van het verkeersongeval in de Kallestraat ter hoogte van he kruispunt met de Ijzerstraat in Leisele nabij Alveringem. “Een tractor draaide vanuit de Ijzerstraat rechts de Kallestraat in om richting Gijverinkhove te rijden. Na het indraaien kwam het tot een botsing met de motorrijder, een twintiger uit Alveringem’, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin.

“Wellicht gaat het om een verkeerde inschatting van de snelheid waarmee de tractor reed. De motorrijder was achteraan ingereden op de tractor en kwam na de botsing ten val. De tractor had achteraan een grote ploeg hangen en daar knalde de motorrijder tegen. Hij raakte zwaargewond en had onder meer een hoofdwonde en verwondingen aan het bovenlichaam. Hij verkeert niet in levensgevaar.”

Weg helemaal versperd

De tractorbestuurder, een zestiger uit Lo-Reninge, verwittigde na de klap de hulpdiensten waarna een mugteam, een ambulance en de politie ter plaatse kwamen. Doordat de weg versperd was werd de Kallestraat aan beide zijden afgesloten. De motorrijder kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De weg was anderhalf uur afgesloten omdat de politie uitvoerige vaststellingen deed en een eventuele update vanuit het ziekenhuis afwachtte. Het plaatselijke verkeer moest omrijden. Uiteindelijk ging de weg om 20.30 uur terug open nadat de zwaargehavende motor getakeld werd. (JH)