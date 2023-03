Jonge Franse chauffeur riskeert 2 jaar cel na dodelijk ongeval langs E17 in Marke: “Hij liet mijn broer zomaar dood achter”

Amper 18 was een Franse jongeman toen hij op 18 september 2021 zonder rijbewijs over kop ging aan het tankstation Shell langs de E17 in Marke (Kortrijk). Zijn vriend Kamel (26) uit Lens op de passagiersstoel overleefde het niet, zelf vluchtte hij weg. De openbare aanklager vorderde op de politierechtbank in Kortrijk een celstraf van 2 jaar en een rijverbod van 5 jaar. Voor de nabestaanden was het voor het eerst dat ze oog in oog met de jonge chauffeur kwamen te staan…

Op de bewuste zaterdagvoormiddag om 9.45 uur keerde Nabil N., 19 ondertussen, en twee vrienden na een vermaakuitstap in Gent naar huis terug. De twee vrienden hadden teveel gedronken en lieten het stuur aan N. Alhoewel hij wist dat hij geen rijbewijs had, kroop hij toch achter het stuur. Ter hoogte van het tankstation liep het grondig fout. N. viel in slaap achter het stuur en knalde frontaal op de splitsing in beton tussen de snelweg en de afrit voor het tankstation. De Peugeot 308 ging verschillende keren over de kop en kwam ondersteboven in het struikgewas terecht.

Kamel (26) uit Lens zat op de passagiersstoel en was op slag dood, de tweede passagier op de achterbank raakte gewond. Nabil N. kon zelf uit de auto klauteren, bleef even op de parking van het tankstation ronddwalen maar vluchtte uiteindelijk toch weg. Pas ’s anderendaags bood hij zich bij de Franse politie aan. “Een moordenaar”, vindt de zus van Kamel, die met haar familie naar Kortrijk was afgezakt om het proces bij te wonen. “Als je geen rijbewijs hebt, kruip je gewoonweg niet achter het stuur”, trad advocaat Bert Verwee haar bij. “Ze hopen op een vorm van gerechtigheid. Elke dag worden ze met het verlies van Kamel geconfronteerd en dat valt hen zwaar. Hij is met een hakmes uit hun familie gesneden.” “Hij liet zijn vriend zomaar achter”, aldus de openbare aanklager. “Hij nam zijn verantwoordelijkheid niet.”

Excuses

Nabil N. voelt zich anderhalf jaar na het dramatische ongeval naar eigen zeggen nog altijd erg schuldig. “Hij houdt er slapeloze nachten aan over”, aldus zijn advocaat Hans Beerlandt. “Maar hij pleegde geen vluchtmisdrijf. Hij bleef wachten tot hij zeker wist dat er een ambulance was gebeld. Zelf kon hij niet bellen want de batterij van zijn gsm was plat. Dat hij uiteindelijk naar huis vertrok, was een pure paniekreactie. Hij meldde zich daarna wel spontaan aan de politie in Lens.” Volgens de advocaat is er wel sprake van een gedeelde aansprakelijkheid omdat de passagiers hun gordel niet droegen. “Hij reed niet zomaar zonder rijbewijs”, vulde hij nog aan. “Het was op vraag van zijn passagiers die teveel gedronken hadden.”

De nabestaanden bleven met een slecht gevoel achter na het proces. Dat lieten ze achteraf ook aan de familie van Nabil N. weten. “Dat hij zelf spontaan naar de politie stapte, is een leugen”, klinkt het. “Dat gebeurde pas nadat wij hem al op het spoor waren gekomen.” “Excuseer mij”, richtte N. zich zelf naar de nabestaanden. Vonnis op 31 maart. (LSi)