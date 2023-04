Jonge bestuurder rijdt met wagen interimkantoor binnen

Paasmaandag omstreeks half één gebeurde een ongeval langs de Tempelstraat in Ieper. Een jonge bestuurder reed langs de Vooruitgangstraat toen hij op het kruispunt met de Tempelstraat een appartementsgebouw binnenreed.

De jongeman kwam er met de schrik vanaf, maar werd voor een check-up meegenomen naar het Jan Ypermanziekenhuis, het gebouw waar de man inreed liep zware schade op. Het interimkantoor Randstad dat gevestigd is in het gebouw, is volledig vernield. De Ieperse brandweer kwam ter plaatse om het gebouw te stutten en de gevel terug te dichten.

Het betreft een 34-jarige Ieperling. Hij was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. (DBI)