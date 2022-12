Jonge bestuurder (22) gaat over de kop met wagen en belandt in veld

Een jongeman kwam zaterdagavond met de schrik vrij bij een spectaculair ongeval langs de landelijke Roeselarestraat in Langemark-Poelkapelle.

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper reed de man rond 18.45 uur met een Opel Astra van Zonnebeke richting Ieper en verloor hij de controle in een bocht. Het voertuig begon te slippen, belandde in de gracht, ging over de kop en kwam een twintigtal meter verder tot stilstand op een landbouwveld.

De man van 22 jaar uit Poperinge kon zelf uit het voertuig kruipen en was niet gewond. Takeldienst Depannage Rik zette zijn zware kraan in om het voertuig weg te halen. De takelwerken duurden ongeveer driekwartier, waarbij een rijvak van de Roeselarestraat plaatselijk onderbroken was.

(TP)