Johan uit Marke zoekt onbekende dame die hem ter hulp schoot na aanrijding door auto

Het werd een jaarafsluit in mineur voor Johan Schotte. De Markenaar werd op 26 december aangereden door een auto en raakte hierbij gewond. Een onbekende dame schoot hem meteen te hulp, een dame die Johan nu terug wil vinden. “Zonder aarzelen diende ze me de eerste zorgen toe en ik kon haar niet eens bedanken. Ik zet alles op alles om haar terug te vinden”, klinkt het tijdens zijn zoektocht.

“Ik was op de terugweg van de markt in Kortrijk toen die maandag het ondenkbare gebeurde!” Johan Schotte (61) herstelt nog steeds van de gevolgen van het ongeval waarbij hij betrokken raakte. “Ik kwam met de fiets aan op het ronde punt dat de kruising maakt tussen de Rekkemsestraat en de Markebekestraat. Een wagen stopte, ik reed het punt op en op dat moment vertrok diezelfde wagen opnieuw. Verstrooid of niet gezien? Wat de reden ook mag zijn, de man reed me aan waarop ik stevig ten val kwam. De chauffeur zelf was in alle staten en deed dit absoluut niet express, ik kan hem dan ook weinig kwalijk nemen. Toch was voor mij de impact erg hard. De linkerzijde van mijn lichaam kreeg er stevig van langs en ik had ook een open wonde aan het hoofd.”

Onbekende dame

Volledig van de kaart bleef Johan op straat liggen en bijna meteen kreeg hij hulp van een onbekende dame. “Ik werd tot in een bushokje gedragen om me zo weg te houden van de weerselementen en die dame haalde een grote tas uit haar wagen. Bleek dat ze thuisverpleegster was en zonder aarzelen begon ze die wonde te verzorgen. Het duurde nog enkele minuten, minuten die wel uren leken, alvorens het mij begon te dagen dat ik zopas omver was gereden. Toch bleef die dame, samen met een andere man, aan mijn zijde. Ondertussen kon iemand ook mijn echtgenote op de hoogte brengen en kwam ook zij ter plaatse. De verpleegster in kwestie lapte me op en liet me weten dat een ambulance misschien niet aan de orde was maar dat ik wel richting spoeddienst moest. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen kreeg ik te horen dat ik kinesitherapie moest volgen voor mijn gehavende schouder en werd ook mijn hoofdwonde verder verzorgd. Ik was zodanig van mijn melk dat ik nooit heb gevraagd wie die dame was of hoe ik haar kon bereiken.”

Persoonlijk bedanken

Johan besloot het hier niet bij te laten en trok richting sociale media met zijn zoektocht. “Ik wil haar persoonlijk bedanken want wat zij heeft gedaan is een daad van pure menselijkheid”, klinkt het. “Zomaar stoppen, je volledige dag overhoop halen om een onbekende te helpen? Het is niet veel mensen meer gegeven. Ik weet dat ze thuisverpleegster is en dat ze meer dan 18 jaar op de spoeddienst van het ziekenhuis heeft gewerkt. Ze heeft zwart haar, draagt een bril en ik weet ook dat ze in Lauwe woont. Met die gegevens zou het toch moeten lukken haar terug te vinden. Via Facebook kreeg ik al enkele tips maar de dame in kwestie heb ik nog steeds niet te pakken gekregen.”