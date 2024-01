Jerry (51) sterft na ongeval met bromfiets: “Niet alleen mijn vader, maar ook mijn beste vriend”

Jerry Vanhoecke, een 51-jarige man uit Gistel, is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen na een ongeval met zijn bromfiets in Hooglede. Hij laat twee kinderen na. “Zaterdagmiddag hebben we nog een wandeling gemaakt en ’s avonds ging hij iets leuks doen met mijn broer”, zegt dochter Marthe. “Het is niet te bevatten dat hij er niet meer is.”

Jerry Vanhoecke woont in Gistel, maar is afkomstig uit Roeselare. Daar ging hij zaterdagavond iets drinken met zijn zoon Ralph. Jerry zou helaas echter nooit meer thuiskomen.

Rond 2.30 uur ’s nachts reed hij met zijn motorfiets in de Roeselarestraat in Hooglede. Hij verloor om onduidelijke redenen de controle over zijn stuur en belandde tegen een geparkeerde wagen. De klap was zeer hevig, Jerry werd weggeslingerd en bleef midden op de straat liggen. Buurtbewoners verwittigden nog de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Jerry overleed ter plaatse.

De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. Alles werd gefilmd door de bewakingscamera’s van het nabijgelegen politiekantoor en het parket besliste om geen verkeersdeskundige aan te stellen.

Erg aangeslagen

Jerry’s dochter Marthe reageert erg aangeslagen. “We zijn enorm geschrokken door het nieuws. Hij was niet alleen mijn vader, maar ook mijn beste vriend. Zaterdagnamiddag maakten we nog een mooie wandeling, samen met mijn vriend en onze puppy. ’s Avonds maakte hij nog een uitstapje in Roeselare met mijn broer Ralph.”

Op 1 januari gingen we bij hem Nieuwjaar vieren. Nu was het een familiemoment bij zijn familie, maar zonder papa

“Papa was motorliefhebber en in zijn jonge jaren ook een fervent ruiter. Hij was vroeger een bekend figuur in de wereld van de paardensport en werd nog Belgisch kampioen. Tot voor kort speelde hij ook nog competitie bij de tennisclub van Roeselare.”

“Het is onwezenlijk dat hij er plots niet meer is. Op 1 januari gingen we bij hem Nieuwjaar vieren. Nu was het een familiemoment bij zijn familie, maar zonder papa zelf. Ik ga hem enorm hard missen, maar ben wel dankbaar voor alles wat hij voor mij gedaan heeft. Ik zal de mooie herinneringen koesteren.”