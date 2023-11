Jaar na zwaar ongeval in Handzame heeft trucker uit Nieuwpoort last van zware geheugenproblemen

Het is vandaag precies een jaar geleden dat een trucker die onwel werd onbewust een ware ravage aanrichtte bij een ongeval in Handzame. Het leven van Herman Harinck (54) uit Nieuwpoort hing wekenlang aan een zijden draadje door hartproblemen. Zijn werkgever, vrienden en familie bleven weken in het ongewisse. “Papa is er gelukkig door gekomen, al verloor hij veel van zijn geheugen en zicht. Maar we kregen hém tenminste terug”, blikt dochter Tiger-Lil (21) terug.

Woensdag 9 november 2022, rond 11.30 uur. In de Groenestraat in Handzame bij Kortemark reed een trucker van transportfirma Geleyn plots rechtdoor in een bocht en veegde alles mee wat hij op zijn weg tegenkwam: allerlei straatmeubilair, drie voortuintjes, een geparkeerde Peugeot (die tegen een huisgevel terechtkwam, red. ) en een Porsche om zich daarna in een bouwvallige schuur te boren.

Wekenlang bang afwachten

Achter het stuur zat Herman Harinck (54) uit Nieuwpoort. De man was bewusteloos en werd door de brandweer bevrijd. Hermans leven hing daarna weken aan een zijden draadje, maar hij vocht zich erdoor. Een jaar later blikt hij samen met zijn dochter Tiger-Lil (21) en transportbaas Andy Geleyn (54) terug.

“Ik zat op school in Kortrijk toen ik over het ongeval van papa hoorde”, vertelt Tiger-Lil. “We trokken naar het ziekenhuis waar we allemaal samen uitleg kregen. Papa had achter het stuur hartproblemen gekregen, een hartfibrillatie. We waren allemaal erg geschrokken want niemand zag dit aankomen.”

“En helaas konden ze ons ook weinig vooruitzichten geven in het ziekenhuis. Het was bang afwachten, wekenlang. Papa lag vijf weken in coma. Die weken waren de hel, voor ons allemaal. Op een gegeven moment werd er zelfs gezegd dat het misschien beter was om de machines stil te leggen. Dat was verschrikkelijk. Maar papa sloeg zich erdoor, werd wakker en kreeg een defibrillator geplaatst.”

“Hij kan niet meer lezen of schrijven want hij herkent de letters niet meer” – dochter Tiger-Lil

Na het ziekenhuis moest Herman nog lange tijd verder werken aan zijn herstel in het revalidatiecentrum maar sinds maart is hij definitief thuis. Zelf herinnert hij zich niets meer, en daarom laat hij Tiger-Lil vertellen. “Het gaat redelijk goed met papa, wie hem ziet zou nooit vermoeden dat hij dit heeft meegemaakt”, vervolgt ze.

“Maar toch heeft hij veel verloren. Zo heeft hij grote problemen met zijn geheugen want een deel van zijn hersenen is beschadigd. Ook zijn zicht is aangetast. Hij ziet wel dingen, maar herkent niet meer wat het is. En hij kan eigenlijk niet meer lezen of schrijven want hij herkent de letters niet meer.”

“Dat zorgt vooral voor veel frustraties bij papa zelf want hij beseft wél dat hij niet meer kan wat voordien zo simpel leek. Wellicht zal dit ook nooit meer goed komen, maar wij hebben er vrede mee. Papa verloor dan wel veel, maar we kregen hém tenminste terug. Daarvoor zijn we erg dankbaar.”

22 jaar trucker

Een rechtstreeks gevolg is dat Herman niet meer met de auto kan rijden en dus zijn droomjob als trucker moest opgeven. “Ik was 22 jaar trucker”, zegt Herman. “Het was mijn leven en daar heb ik het moeilijk mee.”

Hij kikkert wel op als hij nog onder collega-truckers kan zijn en keert daarom graag terug naar transportfirma Geleyn in Kortemark. Daar wordt hij door iedereen steevast met open armen ontvangen om bij te praten bij een koffietje.

Altijd welkom

“Herman is hier altijd welkom”, zegt transportbaas Andy Geleyn (54). “We missen hem allemaal. Meteen na het ongeval passeerde een andere collega die me opbelde. Daarna ging ik meteen ter plaatse. Herman was net bevrijd door de brandweer en ik weet nog hoe ik aan zijn arm trok in de hoop hem wakker te krijgen.”

“We zijn allemaal bang geweest dat we hem voorgoed zouden verliezen maar gelukkig kunnen we nu nog samen eens lachen. We weten dat het veel voor hem betekent als hij hier nog kan langskomen. Hij is altijd welkom”. (JH)