Italiaanse doodrijder van Wibe uit Menen en Jessy uit Wevelgem komt zelf niet naar rechtbank, familie is ontgoocheld: “Ik kom niet nog eens naar Rome, heb het hier gehad”

De Italiaanse doodrijder van Wibe Bijls uit Menen en Jessy Dewildeman uit Wevelgem stuurde vandaag zijn kat naar de rechtzaak die tegen hem liep. De families van beide dames waren naar Rome afgezakt en reageren teleurgesteld.

Op 8 oktober 2022 lieten de Menense Wibe Bijls en de Wevelgemse Jessy Dewildeman het leven toen ze op citytrip waren in Rome. De twee dames waren uitgestapt op de A24 om een aantal motorrijders te helpen die zelf net een ongeval hadden meegemaakt. Een andere bestuurder, Francesco Moretti, reed hen allebei omver met een snelheid die 10 à 20 km/uur te hoog lag. Bovendien had hij geen rijbewijs meer, was de auto waarmee hij reed niet verzekerd en testte hij positief op 5 verschillende soorten drugs. Hij bekende later en zou op 13 september voorkomen via een versnelde procedure.

Deze week trokken de families van beide West-Vlaamse dames zo naar Rome om het proces bij te wonen. Beide partijen hadden akkoord gegaan met een versneld proces, wat zou willen zeggen dat de zaak vandaag al had kunnen worden afgerond, als Moretti schuld zou bekennen. De Italiaan zou echter nooit afkomen. Sinds een aantal maand geleden zit hij niet langer in de gevangenis, maar leeft hij terug thuis. De politie controleert een tweetal keer per dag of hij effectief zijn straf thuis uitzit.

Kat gestuurd

Wat alleszins zeker was, is dat hij niet kwam opdagen op de zitting. Hij liet wel een brief voorlezen die hij voor de families had geschreven. Daarin zei hij dat het hem speet, maar dat hij zich niet volledig verantwoordelijk voelt. Hij pleit ervoor dat de motorrijders waarvoor de dames waren gestopt ook schuld treffen. De rechter volgde die redenering niet en stemt niet in met een versneld proces. Nu wordt het dus een openbare zitting, waarbij Moretti maximaal 18 jaar cel kan krijgen. Het nieuwe proces start op 26 september.

“We willen dit eigenlijk afsluiten. Ik kom niet nog eens naar Rome. Het is te zwaar voor me.”

Evelyne Derumeaux, de moeder van Jessy Dewildeman, liet aan HLN weten dat ze daarvoor niet naar Rome wil komen: “We willen dit deeltje eigenlijk kunnen afsluiten en nu krijgen we die kans niet. Of we nog terug naar Rome zullen komen? Neen, echt waar. Ik heb het hier gehad. Het is te zwaar om hier te zijn.”