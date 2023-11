Invalide vrouw (86) rijdt waterloop in, maar kan zoon nog bellen: “Ze had enorm veel geluk”

Een wagen reed zondagavond in de Wieltjesgracht in Ieper. De 86-jarige vrouw die het voertuig bestuurde bleef boven de waterlijn steken en kon haar zoon nog bellen. “Van zodra ik bij het voertuig was, durfde ik het niet meer loslaten uit vrees dat het nog verder zou zakken”, zegt hij.

De batterij van zijn telefoon was leeg toen de wagen werd getakeld, maar even voordien had hij wel nog de oproep gekregen van zijn moeder nadat ze zondagavond in een waterloop was gereden in het centrum van Ieper. “Mijn moeder is 86 jaar en invalide”, vertelt de man die liever anoniem blijft. “Ze belde plots om hulp omdat ze in de Wieltjesgracht was gereden.”

Te vroeg ingedraaid

Dat gebeurde even voor 23 uur op het kruispunt van de Diksmuidestraat en de Hoge Wieltjesgracht, een straat die langs de Wieltjesgracht loopt. “Ze kwam van de Brugseweg en mogelijk is ze de Hoge Wieltjesgracht iets te vroeg ingedraaid en zo in de waterloop beland”, aldus de zoon. “Gelukkig woon ik in de buurt van de Menenpoort en was ik al na een paar minuten rijden ter plaatse.”

Door de geringe snelheid en de begroeiing bij de oever belandde het voertuig amper in het water. “Maar ze had enorm veel geluk”, beseft de zoon. “Voor hetzelfde geld ging de wagen over de kop en lag ze met haar hoofd naar beneden in het water. Van zodra ik bij het voertuig was, durfde ik het niet meer loslaten uit vrees dat het nog verder zou zakken.”

Duikers

Vanuit haar wagen belde de vrouw de hulpdiensten. Politie en brandweer snelden ter plaatse en uit voorzorg werden ook duikers opgeroepen. “Ze konden de zetels in de wagen platleggen en mijn moeder via een zijdeur bevrijden”, getuigt de man.

“De dame was wat onderkoeld en werd voor een controle overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus Pieter Ooghe, officier van Brandweer Westhoek.

Niet eerste keer

“Volgens de eerste vaststellingen valt de schade aan de wagen nog mee”, zegt Rik Vandenbruwaene die het voertuig uit de Wieltjesgracht kwam takelen. Exact een jaar geleden moest de man al eens een wagen uit de waterloop takelen, maar dan aan de andere kant van de Diksmuidestraat. Ook toen kon de begroeiing langs de oever erger vermijden.

In de voorbije zomer belandde een wagen wel grotendeels onder het wateroppervlak toen een man van 83 een fout manoeuvre had uitgevoerd op de Masscheleinlaan. Hulpdiensten en buurtbewoners konden hem toen tijdig uit het voertuig bevrijden. (TP)