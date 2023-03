Inhaalmanoeuvre loopt helemaal fout: vier geparkeerde wagens rijp voor schroothoop

5 wagens in de prak, een woning beschadigd en brokstukken die tientallen meters verder werden geslingerd. Het parcours van de jongeman eindigde zaterdagmorgen in de Bruggestraat in Menen met een ongeziene hoeveelheid schade. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De man, een jonge kerel, reed op de Bruggestraat in de richting van Menen toen hij ter hoogte van Herman & Vandamme een inhaalmanoeuvre uitvoerde. “Het was als een bliksemschicht, zo snel reed hij voorbij”, klonk het bij een dame die eveneens in de richting van Menen reed. “Hij zoefde mij voorbij maar verloor plots de controle over zijn stuur. Het resultaat? Ja, dat is hier duidelijk te zien denk ik.”

De man ramde niet minder dan 4 geparkeerde voertuigen, waarop hij midden de weg tot stilstand kwam. Als bij wonder kon hij zelf uit zijn volledig verhakkelde wagen kruipen. Volgens omstanders gaf hij een verwarde indruk. De toegesnelde hulpdiensten konden enkel vaststellen hoe de ravage enorm was. De 4 geparkeerde wagens waren allemaal rijp voor de schroothoop, met brokstukken die tot ver op straat terug te vinden waren. Eén wagen werd zelfs tegen de gevel van een woning gekatapulteerd.

De chauffeur van de Audi, die het geheel veroorzaakte, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De Bruggestraat werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten. De takeldiensten hadden uren nodig om alle autowrakken zorgvuldig te verwijderen.

“Over het hoe en wat van de aanrijding kunnen we nog weinig zeggen”, klonk het in een verklaring van commissaris Vannieuwenhuyse later. “Viel hij in slaap achter het stuur of gaat het om een roekeloos manoeuvre? Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. De man, 22 jaar oud en afkomstig uit Poperinge, raakte bij het ongeval lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar bleek, aan de hand van een speekseltest, dat hij positief werd bevonden op het gebruik van verdovende middelen. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.”