Ingedommelde bestuurder vliegt over rondpunt

Zondagavond iets voor half zeven gebeurde een spectaculair ongeval langs het rondpunt van de Krommenelststraat en de Dikkebusseweg. De bestuurder, een vijftiger van net over de Franse grens, kwam met zijn voertuig, een Renault monovolumewagen, uit de richting van Voormezele toen hij de controle over het stuur verloor.

Zijn voertuig nam daarbij de vluchtheuvel en de verkeersborden mee, ging dwars over het rondpunt, nam twee vlaggenmasten, een boompje en enkele struiken mee, om vervolgens langs de andere kant van het rondpunt tot stilstand te komen. Als bij wonder raakten hierbij geen andere voertuigen betrokken. De bestuurder zou naar eigen zeggen in slaap gevallen zijn. Hij kwam er met de schrik vanaf, zijn wagen is rijp voor de schroothoop. (DBI)