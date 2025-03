Infrabel geeft cijfers vrij over zwarte overweg in Zillebeke: “We vergaderen binnenkort met het lokaal bestuur”

De aanrijding van Anny (81) afgelopen weekend was niet het eerste ongeval op een beruchte overweg in Zillebeke. Infrabel geeft nu een overzicht van ongevallen en ingrepen uit de voorbije 25 jaar en vergadert volgende week met het stadsbestuur van Ieper.

Op de overweg van de Komenseweg in de Ieperse deelgemeente Zillebeke werden de voorbije jaren verschillende wagens gegrepen door een trein. Verblinding door de zon en de hogere leeftijd van de bestuurders blijken terugkerende factoren. Het recente ongeval van Anny, een 81-jarige vrouw uit Zillebeke, deed denken aan de dodelijke aanrijding van Madeleine Hessel (63) — die vlakbij de overweg woonde — en haar kleindochter Amélie Claus (8) op 19 november 2017. Op 5 augustus 2015 werd een Frans bejaard echtpaar er aangereden in hun wagen. De bestuurder was toen 81 en — net als Anny (81) — slechts licht gewond.

Cijfers Infrabel

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel geeft nu cijfers vrij over incidenten op deze overweg in de laatste 25 jaar. Hieruit blijkt dat daar sinds 2000 in totaal 5 aanrijdingen gebeurden van een trein met een voertuig of weggebruiker. Naast de aanrijdingen van afgelopen weekend, 2017 en 2015 heeft Inbrabel weet van aanrijdingen in 2000 en 2012. De fatale aanrijding van Madeleine en Amélie was er het enige ongeval met dodelijke afloop. Behalve deze 5 ongevallen noteerde Infrabel sinds 2000 ook 14 incidenten, waarbij de slagboom van deze overweg werd aangereden door een voertuig. Hierbij was geen trein betrokken.

Plaatsbezoek met FOD Mobiliteit

“De overweg is uitgerust met alle nodige veiligheidsvoorzieningen: rode lichten, slagbomen, belsignaal en verkeersborden”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit, die nog een overzicht geeft van bijkomende ingrepen in de voorbije jaren. “Sinds 2009 werd een extra kleine fietsslagboom aan de overweg geplaatst. Naar aanleiding van het dodelijk ongeval van 19 november 2017 is een plaatsbezoek aan deze overweg geweest samen met de FOD Mobiliteit, maar er waren geen specifieke opmerkingen.”

Ledverlichting

“In november 2022 hebben we ledverlichting op de slagbomen van deze overweg geïnstalleerd”, vervolgt Petit. “Eind vorig jaar werden die stuk gereden zodat er momenteel op één slagboom ledverlichting is, maar de komende weken worden er terug leds — een nieuwere en sterkere versie die nog beter zichtbaar is — geplaatst op de andere slagbomen. Die ledverlichting zorgt voor een betere zichtbaarheid wanneer het donker is en vormen een hulpmiddel voor de veiligheid aan overwegen.”

Snelheidsbeperking?

“Binnenkort hebben we een nieuwe vergadering met de gemeente en de technische diensten over de overwegen”, aldus Petit. “We zullen dan ook spreken over de overweg Komenseweg om te zien welke eventuele aanvullende maatregelen er nog mogelijk zijn. Misschien kan er ook eens worden gekeken welke eventuele maatregelen er op het vlak van de weg naar de overweg mogelijk zijn, zoals beperking van snelheid bijvoorbeeld.”

“We hebben inderdaad overleg op 17 maart”, bevestigt Iepers schepen van Mobiliteit Diego Desmadryl (Team Ieper). “Tijdens dat overleg zullen we alle knelpunten moeten bespreken. Dit is evenveel zo bij Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en eventuele andere wegbeheerders bij wie we blijven druk zetten voor duidelijkheid rond een aantal dossiers.” (TP)