Indra (20) in Beernem voor dood achtergelaten nadat roekeloze bestuurder haar deed vallen: “Twee meter verder en ik zat onder zijn wagen”

Maandagavond gebeurde er aan de Waterstraat in Beernem een zwaar ongeval. Door een roekeloos manoeuvre van een bestuurder kwam de Beernemse Indra Blois (20) uit de Weldadigheidstraat zwaar ten val met haar elektrische fiets. De jongedame verloor het bewustzijn en houdt zware verwondingen en een hersenschudding aan het voorval over. Samen met de politie en haar familie wordt nu gezocht naar ooggetuigen om de dader, die vluchtmisdrijf pleegde, te vatten.

Na haar werkdag in de Colruyt fietste Indra Blois langs de Kallemoeiedreef naar huis. Net voor ze de Waterstraat wil indraaien reed een auto over de parkeerstrook net voor haar fiets aan hoge snelheid voorbij. Terwijl de fietsster vol in de remmen ging, verloor ze de controle over haar stuur en schoven de wielen door de onverharde ondergrond weg. De klap moet enorm geweest zijn, want Indra’s fiets lag na het ongeval een drietal meter verder. De 20-jarige Indra verloor het bewustzijn en werd even later door een overbuurvrouw geholpen. “Ik weet niks meer van het voorval, maar een overbuurvrouw hoorde het gebeuren en snelde te hulp. Ik ben op mijn hoofd beland en mijn materiaal lag ver uit elkaar”, legt Indra Blois uit. “De overbuurvrouw hoorde alles gebeuren en vertelde dat ze een wagen hoorde stoppen en nadien hoorde vertrekken”, gaat ze verder. “Die bestuurder heeft onze dochter daar voor dood achtergelaten”, gaat vader Peter De Lannoit verder.

“Bovendien kon het ongeval nog veel erger uitdraaien. Als ik twee meter verder had gereden, zou die wagen vol op mij gereden zijn”, vertelt het slachtoffer.

Nacht ter observatie in het ziekenhuis

Enkele buurtbewoners boden eerste hulp voor Indra aan en brachten de fietsster nadien naar huis. “Zij hebben ons ook verwittigd en we zijn meteen naar huis gekomen”, vertelt vader Peter. Vervolgens gingen ze met hun gewonde dochter naar het ziekenhuis. “Daar was het nogal hectisch en ik hield eerst een doek voor mijn verwondingen, maar een drietal verplegers schoten meteen te hulp toen ik die weg haalde”, vertelt Indra. Naast een aantal grote verwondingen houdt ze ook een hersenschudding over aan het ongeval. Ze moest een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven en mocht dinsdag naar huis.

“We hopen dat extra getuigen zich kunnen melden”

De politie van zone Het Houtsche is inmiddels een onderzoek gestart om de bestuurder in kwestie op te sporen. “Maar wij hebben hen niet meteen opgebeld. Wellicht zagen zij onze oproep in een Facebookgroep en startten ze daarom een onderzoek. De politie deed intussen al een buurtonderzoek en is op zoek naar camerabeelden die nuttig kunnen zijn bij het onderzoek”, legt Peter De Lannoit uit. “Maar eigenlijk hopen we dat extra getuigen zich kunnen melden. Anderzijds hopen we ook dat de bestuurder wroeging krijgt bij het horen van dit verhaal. Misschien komt hij tot inzicht dat wat hij deed echt niet oké is en zware gevolgen heeft”, besluit vader Peter.

Onderzoek loop nog

Bij de politiezone Het Houtsche bevestigen ze het verkeersongeluk. “Er werd bij onze dienst aangifte gedaan van dit ongeval. Er is een getuige die het meisje direct na die feiten heeft zien liggen maar van het ongeluk zelf hebben we momenteel geen getuigen”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch. “Het meisje ligt nog in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. De chauffeur kon nog niet geïdentificeerd worden; het onderzoek loopt verder.”

(PDV/AVH)