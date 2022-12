Immens verdriet bij familie van Christel die stierf bij ongeval op E40

Familieleden van Christel Verstraeten (54), die zondag om het leven kwam bij een ongeval op de E40 in Beernem, hebben op sociale media een pakkende open brief gedeeld. “Er zijn geen tranen en woorden genoeg om ons verdriet te uiten”, klinkt het.

Christel Verstraeten, moeder van drie kinderen, kwam zondag om het leven bij een dramatisch ongeval op de E40 in Beernem. De vrouw, die afkomstig is uit Lebbeke maar al even in Wenduine woont, was op de terugweg naar huis toen het fout ging. De BMW van een 25-jarige bestuurder maakte een schuiver en tikte de wagen van Christel aan.

De klap tegen een boom werd de 54-jarige vrouw vervolgens fataal. Haar 16-jarige zoon, die als passagier in de wagen zat, kwam er met lichte verwondingen van af. Achteraf testte de bestuurder van de aanrijdende wagen positief op drugs. Zijn rijbewijs is meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Op sociale media geeft de familie van Christel uiting aan hun verdriet. In een pakkende open brief nemen ze afscheid van hun moeder, tante, zus, … “Ineens staat onze wereld stil. Geheel onverwachts werd jij van ons afgenomen. Er zijn geen tranen en woorden genoeg om ons verdriet te uiten. Bedroefd en verslagen blijven we achter met een grote leegte”, klinkt het onder meer.

In de brief verwijst de familie ook naar het sociale engagement dat Christel ondernam in haar nieuwe woonplaats Wenduine. “Bedankt om er steeds te zijn voor ons allemaal. Bedankt voor wie je was en voor alles wat je deed. Altijd recht vanuit je hart. De hemel krijgt er een mooie ster bij. We gaan je missen”, staat er.