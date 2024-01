“Ik probeerde hem nog te helpen”: ouders reden net voor Brent (21) toen dodelijk ongeval gebeurde in Veurne

“Als het stadsbestuur dat gat al sneller had gedicht, was dit misschien allemaal niet zo dramatisch afgelopen.” In Houtem wordt geschrokken gereageerd op het overlijden van Brent Degraeve (21). De jongeman schoof donderdagavond van de brug nadat het wegdek in een scherpe bocht spiegelglad lag. Zijn ouders reden net voor hem uit en zagen alles gebeuren. “Ik probeerde hem nog te redden”, zegt zijn vader.

Donderdagavond 21.30 uur. Buurtbewoners van de Moeresteenweg, een landelijke weg tussen de Veurnse deelgemeenten De Moeren en Houtem, worden plots opgeschrikt door een doffe knal.

Gladheid

Ter hoogte van de bocht met de W.Coberghstraat verliest een jongeman de controle over het stuur van zijn witte Fiat. De 21-jarige man belandt uiteindelijk enkele meters lager in het water en zal het ongeval niet overleven. Volgens het parket speelde de gladheid een belangrijke rol.

Het onderzoek naar de omstandigheden loopt volop. Het parket stelde een deskundige aan en zijn bevindingen brengen wellicht meer duidelijkheid.

Ouders

De ouders van Brent kwamen vrijdagochtend ter plaatse naar de plaats van het ongeval. “Brent kwam van zijn werk bij Pepsico en reed toevallig achter ons. Zelf kwamen we van een concert. We waren bijna thuis”, zeggen zijn ouders.

“Plots zagen we in onze achteruitkijkspiegel hoe Brent niet meer achter ons reed en zagen we hem van de brug schuiven met zijn wagen.” De ouders stopten meteen en probeerden hun zoon in afwachting van de hulpdiensten zelf te redden.

Buurtbewoners

Ook enkele buurtbewoners kwamen helpen. “Ik daalde nog af naar beneden tot aan de wagen en sloeg de ruit in met een hamer. Maar ik kreeg hem er niet uit”, zegt zijn vader vol verdriet.

“Op zo’n moment voel je je zó machteloos. Natuurlijk hebben wij ons al afgevraagd wat er was gebeurd als dat muurtje er wél nog stond. Maar dat brengt Brent natuurlijk niet terug.”

Uiteindelijk haalden duikers van de brandweer het slachtoffer uit zijn wagen. Ondanks een reanimatie stierf Brent korte tijd later.

Nog geen echte herstelling

In de buurt vreesden ze evenwel al langer een slechte afloop. “Dat gat in de brugmuur wás er al grotendeels hé”, zegt een vrouw, die vlak bij het bruggetje woont. “In het verleden gebeurden er al enkele ongevallen. Een paar maanden geleden, ik denk in mei, reed een auto het muurtje al grotendeels kapot. De drie inzittenden hadden veel geluk want hun wagen belandde op z’n vier wielen. Geen schrammetje hadden ze.”

“Sindsdien hing er wel een lintje, maar een echte herstelling gebeurde er niet. Als het stadsbestuur dat gat sneller had gedicht, was dit misschien allemaal niet zo dramatisch afgelopen.” Volgens de burgemeester stond de herstelling wel al op de planning van de aannemer. (MM)