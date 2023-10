Iepers rallyteam Powerwheels moet strijd staken in Hemicuda-rally… na aanrijding op openbare weg

Brute pech voor het Ieperse Powerwheels Rallyteam tijdens de Hemicuda-rally in Koekelare zondagmiddag. Vlak voordat piloot Dennis Declerck (41) en copiloot Stijn Desodt de weg insloegen om de vierde rit te rijden, werden ze zwaar aangereden… op de openbare weg. “Door een man die onze knalgele rallywagen nooit heeft opgemerkt op de weg”, zucht Dennis, die opgenomen moest worden in het ziekenhuis met een hersenschudding.

De jaarlijkse Hemicuda Rally in en rond Koekelare kende zondag al meer opgevers dan gewoonlijk omdat de weersomstandigheden tegenzaten. Verschillende deelnemers gingen van de weg af tijdens regenbuien of op de natte wegen. Zondagmiddag werden al 33 opgaves op 142 deelnemers geteld.

Niet zo voor het Powerwheels Rallyteam uit Ieper. Dat legde de eerste drie ritten vlekkeloos af en maakte zich zondag klaar om aan de vierde klassementsproef te beginnen… tot ze van de baan werden gereden op de openbare weg.

Zonder remmen

“We stonden klaar om de weg in te slaan voor de start van de vierde rit”, zegt rallypiloot Dennis Declerck (41), ook eigenaar van de zaak Powerwheels. “We stonden stil op de weg, pinkers uit. Vanuit het niets zag ik achter ons een grote Ford pick-up opdoemen, die zonder remmen achteraan inreed op onze knalgele BMW E36 M3 rallyauto. Kennelijk had die man onze wagen niet zien staan op de weg. Vreemd, heel vreemd. Gelukkig kon ik nog net wat tegensturen anders konden wij ook nog eens frontaal op een tegenligger gebotst zijn. Maar de gevolgen waren niet minder: onze auto bleek achteraan dertig centimeter ingeduwd te zijn. Gedaan dus met rally, weg goeie positie. Zuur, heel zuur.”

Hersenschudding

Ook voor Dennis waren er gevolgen. “Ik zat zondag een hele middag in het ziekenhuis en liep een zware hersenschudding en een hoofdwonde boven mijn oog op. Vooral met veel licht heb ik nu moeite. Normaal moet ik nu een week rusten in een donkere kamer, maar met de zaak lukt dat uiteraard niet. Wellicht zal mijn personeel nu wat extra inspringen.”

Of Powerwheels op de volgende rally in Kortrijk aan de start kan staan is nog onduidelijk. (JH)