Ichtegemse die dood motorrijder uit De Haan veroorzaakte, barst tijdens proces in tranen uit: “Ik zag hem echt niet aankomen”

Bijna een jaar nadat ze in de Achterstraat in Ichtegem een dodelijk ongeval veroorzaakte, is een 60-jarige vrouw uit Ichtegem in tranen uitgebarsten op haar proces. “Ik heb die motorfiets echt niet zien aankomen”, snikte ze. “Ik had de weg nochtans heel voorzichtig ingeslagen met mijn auto.” De verdediging vroeg de Brugse politierechtbank om de vrouw geen straf op te leggen.

Op 26 juni vorig jaar volgde N.V. (60) rond 10 uur met haar wagen de Leliestraat in Eernegem. Ter hoogte van het kruispunt met de Achterstraat kwam ze tot stilstand aan de volle witte lijn om vervolgens links de Achterstraat in te rijden.

Zicht belemmerd

Volgens getuigen deed ze dat heel langzaam maar doordat haar zicht belemmerd was door enkele geparkeerde voertuigen zag ze te laat dat er een motorfiets kwam aangereden. De motorrijder moest hard in de remmen, kwam ten val en schoof door tot tegen de wagen van de beklaagde. Hij overleefde de klap niet.

Volgens de verkeersdeskundige reed het slachtoffer, een 57-jarige man uit De Haan, 63 kilometer per uur waar slechts 50 was toegelaten. Te snel dus, maar volgens het parket lag de verantwoordelijkheid voor het ongeval volledig bij de bestuurster van de wagen.

“Het slachtoffer reed op een voorrangsweg, dus mevrouw had hem voorrang moeten verlenen”, verduidelijkte de procureur. “Door haar manoeuvre aan te vatten met onvoldoende zicht op het aankomend verkeer beging ze een onvoorzichtigheid die het ongeval heeft veroorzaakt. Indien ze voorzichtiger was geweest had ze de motorfiets zien aankomen. Zo overdreven was zijn snelheid niet. Ik vraag een passende bestraffing.”

Voorrang

De verdediging gaf toe dat N.V. voorrang had moeten verlenen. “Maar ze is zeker niet onvoorzichtig geweest”, pleitte haar advocaat. “Mijn cliënte was volledig tot stilstand gekomen en heeft vervolgens stapvoets uitgeneusd, zoals de wegcode voorschrijft. Ze stond zelfs nog half op de stopstreep toen de aanrijding zich voordeed. Dit had ieder van ons kunnen overkomen.”

“Maar mijn cliënte wil haar verantwoordelijkheid niet ontlopen. Met bijstand van slachtofferhulp ging ze zelfs in gesprek met enkele leden van de motorclub van het slachtoffer. Dit ongeval heeft ook bij haar een enorm trauma veroorzaakt. Sindsdien durft zij daar niet meer met de wagen te passeren. Hopelijk volstaat een opschorting en kan ze zo haar strafregister blanco houden.”

Feesten in het dorp

De politierechter gaf N.V. op het einde ook nog even zelf het woord. In tranen en met hakkelende stem drukte zij haar spijt uit. “Ik heb die motorfiets echt niet zien aankomen”, snikte ze. “Door feesten in het dorp stonden daar veel wagens geparkeerd waardoor ik geen zicht op de weg had. Maar ik kon daar ook niet blijven staan, waarna ik heel voorzichtig vooruit ben gereden. Nu ik dit allemaal opnieuw hoor, beleef ik het helemaal opnieuw. Ik zag een schicht en het was gebeurd. Het was zo verschrikkelijk.”

De partner van het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg bij monde van haar advocaat een euro voorlopige schadevergoeding. De uitspraak volgt op 27 juni. (AFr)