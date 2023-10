Hulpdiensten rukken nodeloos uit na melding van ongeval op E403 net voorbij Torhout

De hulpdiensten werden donderdagochtend opgeroepen voor een melding van een verkeersongeval op de E403 net voorbij Torhout waarbij iemand bevrijd moest worden uit een voertuig. Daar bleek uiteindelijk niets van aan zodat de hulpdiensten snel konden terugkeren.

Even na 8 uur kwam een melding binnen van iemand die het over een verkeersongeval op de E403 had, net voorbij Torhout in de richting van Brugge. Daarbij werd gemeld dat iemand vast zat in het voertuig en bevrijd moest worden.

Vals alarm

Verschillende brandweerploegen, de politie, een ambulance en de MUG van het ziekenhuis van Torhout rukten uit. Al snel bleek dat het voor de hulpdiensten niet duidelijk was wat er precies aan de hand was. Op de snelweg was het zoals tijdens elke ochtendspits aanschuiven geblazen en stropte het verkeer, maar van een ongeval waarbij iemand bevrijd moest worden bleek geen sprake.

De brandweer wachtte even af op de brug over de E403, maar kreeg daarna al snel door dat de oproep geannuleerd werd. Ook de medische hulpdiensten konden snel terugkeren. De file op de snelweg loste ook snel op. (JH)