Hulpdiensten in de weer om groot oliespoor in Rekkem op te ruimen

Een indrukwekkend oliespoor vanaf benzinestation LAR in Rekkem zorgde er donderdagvoormiddag voor dat de hulpdiensten de mouwen mochten oprollen. Niet minder dan twee hulpverleningszones werden opgetrommeld om de rijbaan opnieuw proper te krijgen.

Het was zone WAPI, die onder andere brandweerposten Moeskroen en Dottenijs huisvest, die rond 10 uur de eerste oproep binnenkreeg. “Iemand maakte gewag van een oliespoor bij het verlaten van de autosnelweg in Dottenijs, waarop we onze poetswagen ter plaatse stuurden”, klonk het in een verklaring van de officier ter plaatse. “Al snel bleek dat het om een spoor ging dat ettelijke kilometers lang was. Onze mensen konden het volgen tot aan het benzinestation van de LAR in Rekkem. We kunnen het natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar het lijkt er sterk op dat een trucker op de LAR heeft getankt, zijn benzinedop is vergeten dicht te schroeven en zo is vertrokken.”

Rijvak afgesloten

Hulpverleningszones WAPI en FLUVIA sloegen de handen in elkaar om de smurrie van het wegdek te verwijderen, een werk dat enige tijd in beslag nam. “Tot aan de kluifrotonde heeft onze borstelwagen het wegdek gereinigd, waarop onze collega’s van Fluvia het van ons overnamen”, sloot de officier af. “Op het kruispunt met de LAR verzorgden we nog de signalisatie. Gedurende een half uur moesten we één rijvak afsluiten, wat natuurlijk de nodige hinder met zich meebracht.”