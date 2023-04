Houthulstenaar is rijbewijs kwijt na positieve ademtest bij ongeval

Een 29-jarige man uit Houthulst speelde vrijdagavond zijn rijbewijs kwijt na een verkeersongeval in Staden. De man bleek teveel gedronken te hebben.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdag in de vooravond in de Houthulststraat in Staden. Een 29-jarige man uit Houthulst reed er in zijn Fiat Scudo lichte vrachtauto huiswaarts toen hij om een onduidelijke reden de controle verloor over zijn stuur.

“De man belandde daarbij in de gracht”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken en er raakte ook niemand gewond. Er was eerst wat verwarring omdat de man bij het bellen naar de hulpdiensten aangaf niet uit de wagen te raken maar hij bedoelde dat de auto niet meer uit de gracht raakte. Onze politiediensten deden de nodige vaststellingen en daarbij legde de man een positieve ademtest af.”

Zijn rijbewijs werd daarop ingetrokken voor 15 dagen en zijn wagen werd getakeld.

(JH)