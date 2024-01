Hoogbejaarde vrouw gewond nadat ze auto ramt en leegstaand winkelpand binnenrijdt in Oostende

Kort na 17 uur gebeurde er woensdagavond op de parking van het winkelcomplex in de Northlaan in Oostende een ongeval waarbij een 90-jarige vrouw finaal met haar wagen een leegstaand winkelpand binnenreed. De vrouw raakte daarbij gewond.

De hulpdiensten haastten zich woensdagavond naar het winkelcomplex in de Northlaan, vlak bij het stadion van KV Oostende en de COREtec Dôme waar Filou Oostende haar basketwedstrijden speelt. Een vrouw ramde er met haar voertuig de gevel van een leegstaande winkel. Ze kwam zo tegen een zware Mercedes terecht om vervolgens achteruit door het dikke glas van het winkelpand te rijden. Het gaat om het laatste winkelpand in de rij, vlak naast de helling om de parking te verlaten. Hoe het ongeval kon gebeuren, is voorlopig nog onduidelijk. Vermoedelijk duwde de vrouw de verkeerde pedaal in waardoor ze ongewild voor- of achteruit reed.

Druk op parking

Als bij wonder raakten er geen omstaanders gewond. Nochtans was het op het moment van het ongeval erg druk op de parking. Het ongeval gebeurde immers kort na de kantooruren en op dat moment doen veel mensen hun boodschappen in het Delhaize-filiaal vlak naast het beschadigde winkelpand. De parking stond dan ook vol wagens. Het is dan ook een wonder dat niet nog meer wagens beschadigd geraakten. “De vrouw zelf raakte bij het ongeval lichtgewond en werd voor de zekerheid met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht”, klinkt het bij politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “De vrouw legde ter plaatse een negatieve ademtest af.”

Zowel de wagen van de vrouw als de aangereden Mercedes raakten zwaar beschadigd. Takeldienst Degraeve uit Middelkerke takelde het voertuig van de vrouw. De brandweer kwam ter plaatse om de scherven te ruimen. Het gebroken raam van het winkelpand werd vervolgens dichtgetimmerd.