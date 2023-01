Honda ramt vangrail en brandt volledig uit op E403

Op zondag 29 januari botste een bestuurder met zijn Honda tegen de vangrail op de E403 richting Kortrijk. De wagen brandde daarna ter hoogte van het Esso tankstation in Oekene volledig uit. De chauffeur geraakte tijdig uit zijn auto en bleef ongedeerd.

De hulpdiensten snelden zondagochtend rond 9.15 uur naar de E403 in Oekene, op de grens tussen Roeselare en Izegem. Net voor het Esso-tankstation in de richting van Kortrijk stond een personenwagen in lichterlaaie. “De bestuurder was wellicht even verstrooid en week van de snelweg af”, klinkt het bij de brandweer. “Hij botste nadien tegen de vangrail en kwam tot stilstand op de rechterrijstrook van de E403.”

De witte Honda vatte meteen vuur en stond niet veel later in lichterlaaie. Ook een deel van het gras naast de pechstrook stond in brand. De bestuurder kon gelukkig op tijd zijn wagen verlaten en kwam met de schrik vrij.

De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle en kon de uitgebrande wagen op de pechstrook brengen. Op die manier ondervond het verkeer slechts lichte hinder. Na het ruimen van de brokstukken kon de Honda een groot uur al later worden weggetakeld.