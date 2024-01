Honda met aan boord twee broers ramt elektriciteitspaal in Houtem: baan lange tijd afgesloten

Twee broers van 29 en 31 jaar oud raakten vrijdagavond betrokken bij een zwaar verkeersongeval in Houtem nabij Veurne. Hun wagen ging van de weg af en knalde tegen een elektriciteitspaal, die in drie stukken brak. De jongste broer moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond 21.40 uur in de Houtemstraat in Houtem bij Veurne ter hoogte van de vleeshoeve. Een Honda Civic met aan boord twee mannen reed in de richting van Houtem en ging om een onduidelijke reden van de weg af. De auto ramde aan de overzijde van de weg een elektriciteitspaal en belandde tot slot in de berm. De klap was bijzonder hevig want de elektriciteitspaal brak in drie stukken. Beide mannen konden op eigen kracht de auto verlaten. Een ziekenwagen snelde samen met de politie naar het ongeval. Ook de brandweer kwam langs om signalisatie te plaatsen want door de ravage en de afgeknapte elektriciteitspaal was de weg versperd.

Twee broers

“In de auto zaten twee broers van 29 en 31 jaar oud”, zegt korpschef Peter Billiouw van politiezone Spoorkin. “De oudste broer zat aan het stuur en legde na het ongeval een positieve ademtest af. Hij werd lichtgewond en kreeg ter plaatse de nodige verzorging. Een tweede ziekenwagen kwam er plaatse voor de 29-jarige broer. Die raakte ook gewond bij het ongeval en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De weg was een tijdlang versperd.” Hun wagen is totaal vernield en werd getakeld. (JH)