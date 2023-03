Hoffelijke tachtiger rijdt in gracht als hij wil plaats maken voor tegenligger in Bovekerke

Een tachtiger die zich hoffelijk wou gedragen in het verkeer moest deze middag zelf uit zijn voertuig worden bevrijd in Bovekerke. De man wou op een smalle weg plaats maken voor een taxi van ziekenvervoer maar reed in achteruit zo zelf in de gracht en raakte niet uit zijn wagen.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagmiddag even voor 15 uur op de smalle landelijke Middelstraat in Bovekerke (Koekelare). De man reed uit Bovekerke weg en werd halfweg de baan plots geconfronteerd met een tegenligger.

Drassige zachte berm

Zowel de tachtiger in zijn Dacia als de bestelbus van ziekenvervoer Vanderheeren stonden neus aan neus op de weg. De tachtiger wou zich hoffelijk gedragen en plaatsmaken om het ziekenvervoer door te laten gaan. De man reed in achteruit met zijn wagen op de zachte berm.

Die was door de vele regenval echter drassig geworden waardoor de man zich vastreed. In een poging weg te kunnen gaf hij extra gas om voor- en achteruit te rijden maar plots schoot zijn wagen volledig achteruit en reed de man pardoes de gracht in. De dame van het ziekenvervoer schoot hem te hulp en belde de hulpdiensten.

Ongedeerd

De brandweerposten van Koekelare en Diksmuide/Leke kwamen langs om een bevrijding uit te voeren. “De wagen van de man hing behoorlijk schuin in de gracht en de man raakte daar onmogelijk op eigen kracht uit”, zegt kapitein Filip Vandenberghe van de brandweer.

“Hij was ook wat slecht te been. Wij hebben hem horizontaal op de plank uit de wagen bevrijd met het oog op eventuele blessures.”

De man kreeg verzorging in een ziekenwagen maar de krasse tachtiger bleef ongedeerd en moest niet naar het ziekenhuis worden gebracht. Met zijn wandelstok aan de hand kon hij de ziekenwagen snel weer verlaten. Zijn auto werd getakeld. (JH)