Historisch Heilig-Hartkapelletje in puin na ongeval in Wakken

Een auto-ongeval heeft in de nacht van zondag op maandag grote ravage aangericht aan het historisch Heilig-Hartkapelletje op de hoek van de Molen- en Oeselgemstraat in Wakken.

De kapel is helemaal tot puin herleid. “De chauffeur van een wagen was blijkbaar met zijn gsm bezig achter het stuur en daardoor afgeleid”, vertelt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht).

Niet gewond

“Hij moest links zijn, maar week uit naar rechts, botste tegen een geparkeerd voertuig en daarna tegen de kapel. De auto liep schade op en de kapel is helemaal vernield. De chauffeur zelf bleek nadien niet gewond.”

De kapel is na de Eerste Wereldoorlog gebouwd ter ere van baron Charles Kervyn de Lettenhove, die in 1917 tijdens een luchtgevecht was gestorven. “Hij was luitenant-vliegenier”, weet burgemeester Degroote .”We hebben de kapel enige jaren geleden al eens gerestaureerd omdat ze aan het aftakelen was. Ze staat op privé-eigendom, maar we gaan in samenspraak met de eigenaar bekijken wat mogelijk is rond de heropbouw. De kosten worden verhaald op de aanrijder.”

