Hevige regenbui verrast motorrijder op E40 in Veurne: slippartij in graskant

Een motorrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de E40 in Veurne. Tijdens een regenbui ging de motor aan het slippen en belandde in de graskant. De motorrijder werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval deed zich rond 14 uur voor op de E40 in Veurne in de richting van Frankrijk. Even voor de afrit van Veurne liet de motorrijder zich verrassen door een hevige regenbui. De tweewieler ging aan het slippen op het natte wegdek en de motorrijder kon het stuur niet meer in bedwang houden. Uiteindelijk kwam de man met zijn tweewieler ten val op de graskant net naast de pechstrook.

Niet zwaargewond

Zijn situatie leek aanvankelijk ernstig. De federale wegpolitie ging ter plaatse en ook een ziekenwagen en mugdienst kwamen naar het ongeval. Ze verleenden de motorrijder ter plaatse verzorging en brachten hem nadien naar het ziekenhuis. Hij raakte uiteindelijk niet zwaargewond. Zowel de takeldienst als de brandweer voorzagen de nodige signalisatie op de snelweg om de hulpdiensten veilig te laten werken. Daardoor was de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten en was er wat verkeershinder. De motor werd getakeld. (JH)